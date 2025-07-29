黑色暴雨警告信號上午9時10分生效 極端情況下返工安排指南

天文台於上午9時10分發出黑色暴雨警告，意味著每小時雨量超過70毫米，並有可能持續。今日面臨黑色暴雨警告信號的挑戰，市民被強烈建議留在室內，並尋找安全的避難場所，直到暴雨警告解除。政府特別呼籲僱主，在沒有事先協定的情況下，不應要求員工冒險上班。對於已經到達工作地點的員工，應留在原地，除非當地環境不安全。這項警告信號於早上生效，為市民的出行和日常生活帶來了顯著影響。