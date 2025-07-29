黑色暴雨警告信號上午9時10分生效 極端情況下返工安排指南

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天文台於上午9時10分發出黑色暴雨警告，意味著每小時雨量超過70毫米，並有可能持續。今日面臨黑色暴雨警告信號的挑戰，市民被強烈建議留在室內，並尋找安全的避難場所，直到暴雨警告解除。政府特別呼籲僱主，在沒有事先協定的情況下，不應要求員工冒險上班。對於已經到達工作地點的員工，應留在原地，除非當地環境不安全。這項警告信號於早上生效，為市民的出行和日常生活帶來了顯著影響。

交通與安全：黑雨下香港

由於持續的黑色暴雨，香港多個地區出現了嚴重的水浸情況，對交通造成了極大的影響。市民出行困難，公共交通服務受阻，部分道路甚至不宜通行。政府部門已經啟動應急措施，並提醒市民在必要時尋求幫助，避免不必要的外出。

極端情況下工作安排

在極端情況下，政府建議僱主和僱員應遵循《颱風及暴雨警告下工作守則》，制定合理的返工安排。這包括在黑雨或紅雨警告發出時，僱員應留在安全地點，不需立即啟程上班。僱主應該在政府取消「極端情況」公布後，給予僱員足夠時間返回工作崗位，同時保障其工資、勤工獎或津貼不受影響。此外，如果僱員因合理解釋未能準時復工，僱主不應扣發工資。

僱主安全優先考慮

勞工處建議僱主在「極端情況」取消後，應以僱員的安全為首要考慮，並根據個別行業的運作及僱員的需要，作出彈性處理。例如，如果「極端情況」在中午12時或之前結束，員工應在結束後2小時內上班。然而，如果剩餘的工作時間不足3小時，則當天不須復工。這種彈性安排有助於確保員工在安全的情況下返工，並減少因惡劣天氣導致的交通困難。

彈性工作安排

在紅色暴雨警告或黑色暴雨警告期間，僱主應考慮允許員工在家工作（WFH），以確保員工安全和減少交通風險。僱主應優先考慮僱員的安全和從居住地點往返工作地點的可行性，並體諒個別僱員可能面對的不同情況。此外，僱主應制定包括在家工作的安排在內的工作安排，並在惡劣天氣下提供必要人員的特別安排。

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如果天文台發出黑雨和紅雨信號，打工仔當然最擔心返工放工問題，所以新假期為你整理相關資訊，解釋甚麼是極端情況、取消黑雨的復工安排、期間可否在家工作（WFH）等問題？根據勞工法例《颱風及暴雨警告下工作守則》，以下是天文台發出不同警告時，僱主和僱員應該考慮的返工安排，包括上班前、上班期間和下班後的情況：

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撰文：Weekendhk編輯部圖片來源：香港天文台資料或影片來源：原文刊於新假期

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