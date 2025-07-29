黑色暴雨警告信號上午9時10分生效 打工仔不滿發放時間：超前部署呢？
網民不滿警告發放時間
部分網民對黑雨警告發放的時間表示不滿，質疑安排不夠貼心。有留言提到：「返晒工先黑雨，好野」，直接反映市民面對極端天氣與上班衝突的不滿。而另一人表示：「9:10掛都真係幾X街」、「超前部署果班人係咪返9:30？」、「今次做咩唔超前部署」語氣激動，認為警告來得太遲，未能協助市民及早避災。
網民調侃警告安排與真實天氣落差
有網民則以戲謔態度面對當前情況，對新界與港島天氣的差異作出評語：「上水今日朝出太陽，新界大雨黃雨都吾掛下，港島落雨就一小時黃紅黑。」、「屯門無雨」顯示公眾對氣象部門區域預警的期望與實際感受的不一致。另一則留言則指：「好波返晒工先掛黑雨」。
交通與安全：黑雨下香港
由於持續的黑色暴雨，香港多個地區出現了嚴重的水浸情況，對交通造成了極大的影響。市民出行困難，公共交通服務受阻，部分道路甚至不宜通行。政府部門已經啟動應急措施，並提醒市民在必要時尋求幫助，避免不必要的外出。
極端情況下工作安排
在極端情況下，政府建議僱主和僱員應遵循《颱風及暴雨警告下工作守則》，制定合理的返工安排。這包括在黑雨或紅雨警告發出時，僱員應留在安全地點，不需立即啟程上班。僱主應該在政府取消「極端情況」公布後，給予僱員足夠時間返回工作崗位，同時保障其工資、勤工獎或津貼不受影響。此外，如果僱員因合理解釋未能準時復工，僱主不應扣發工資。
僱主安全優先考慮
勞工處建議僱主在「極端情況」取消後，應以僱員的安全為首要考慮，並根據個別行業的運作及僱員的需要，作出彈性處理。例如，如果「極端情況」在中午12時或之前結束，員工應在結束後2小時內上班。然而，如果剩餘的工作時間不足3小時，則當天不須復工。這種彈性安排有助於確保員工在安全的情況下返工，並減少因惡劣天氣導致的交通困難。
彈性工作安排
在紅色暴雨警告或黑色暴雨警告期間，僱主應考慮允許員工在家工作（WFH），以確保員工安全和減少交通風險。僱主應優先考慮僱員的安全和從居住地點往返工作地點的可行性，並體諒個別僱員可能面對的不同情況。此外，僱主應制定包括在家工作的安排在內的工作安排，並在惡劣天氣下提供必要人員的特別安排。
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