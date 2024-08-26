龍婷以鄉音道歉成網民笑點 「Hello Kiss」後首復工 5字回應與丘亞葵關係
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43歲《中年好聲音》參賽者龍婷昨晚（8月25日）現身《中年好聲音3》的錄影，她早前被爆與大22歲的已婚製作人丘亞葵「Hello Kiss」後形象插水，有傳因此被TVB雪藏，停工了1個多月，更被飛出慈善騷，現在似乎終於獲得「解凍」，不過在接受訪問期間，她不斷以「譚仔話」回應傳媒提問，就成為了網民笑點。
龍婷首次回應與丘亞葵關係
今次是龍婷自「Hello Kiss」事件首次正式作出回應，她堅稱與丘亞葵只是「工作上關係」，強調：「件事過咗去咁耐，係時候出嚟見返大家，我唔想再提起，唔想再打搞任何人。」她也表示在事件後學懂了「再熟的朋友也要保持距離」，並指在事件曝光後，看了2天便選擇不再關注新聞，努力保持正面的心態：「我同自己講要撐住，唔好唔開心！」
龍婷強調自己努力了7年 拒絕回應婚姻狀況及生女傳聞
龍婷表示多謝公司的諒解，又指一個多月沒回公司，對工作上沒有太大影響，只是無做一個騷。龍婷又強調自己已來港7年，不想辜負了自己7年來的努力：「嚟咗香港7年，努力咗7年，好多朋友見證住，依家再努力再出發！」被問到龍婷6年前已經結婚兼有小朋友，龍婷堅持不回應，指自己一直都只是想唱歌給大家聽，不談私事，往後亦一樣。
支嚳儀：人生中第一次遇到如此無理指控
而支嚳儀被指為出賣龍婷的「金手指」，不過龍婷表示信任支嚳儀，認為不是支嚳儀所做。支嚳儀亦有出面澄清，她表示自己從未做過任何不當行為，並獲得《中年好聲音》其他成員的支持：「大家都喺個group度，全部都睇到！大家都話好信任我，，有呢啲報道傳出係好無奈同無辜！」並表示人生中第一次遇到如此無理的指控。
龍婷「譚仔話」成網民笑點
有不少網民睇完龍婷的訪問，即取笑她滿口「譚仔話」，反覆強調會「雞」續努力、「雞」續唱歌，又不斷強調「禾嚟咗7年啦！」同時拒絕回應婚姻狀況及生女傳聞，引來網民紛紛留言叫她：「聽佢講嘢真係要側哂耳」、「返鄉下啦」、「由邊度來返回那裡」、「仲cheap過河馬」等。有網民鬧爆龍婷在訪問中一點悔意也沒有，態度理直氣壯。有網民就質疑TVB欲幫龍婷試水溫復出，但回應似愚弄觀眾：「講句sorry好難咩？」
撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：FB@Vigo Yau、IG@staceylongting、fb＠中年好聲音|情報|交流|討論|分享區資料或影片來源：原文刊於NewMonday