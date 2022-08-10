龐景峰被錢小豪寸功夫未到家：我唔怪你，因為你有個好出色嘅老竇
龐景峰節目上「大展拳腳」
龐景峰來到節目現場，就向觀眾「大展拳腳」，即場做前空翻及後空翻，令主持人紛紛大讚，Helen就問錢小豪：「有冇青出於藍先」，而錢小豪就先是拍手大讚：「好嘢，好到不得了啦。」之後他就問Andrew是否好大壓力，而兒子只是以笑回應。
父子互開玩笑
錢小豪開口就自誇：「我唔怪你，因為你有個好出色嘅老竇，你係跟唔到我啲筋斗咁靚，我搵個層次低啲嘅同你比，你都唔夠比，我搵錢家樂。」龐景峰當場大聲抗議回應：「我哋根本唔同！」之後就笑言：「我哋兩個啲春夢鬥唔過阿叔。 」錢小豪也認低威表示：「好彩盈盈（湯盈盈）唔喺到。」隨後錢小豪就大談他對於兒子的想法：「我都希望佢可以青出於藍，其實我係佢包袱，佢永遠出來做咩動作片，都會有人將我同佢比較，我希望佢可以再努力鍛煉。」
殺喪屍暗示父母離異
龐景峰在夢境中出現槍殺喪屍的情景，解夢專家Binky認為上述情況有機會是與父母離異有關，就問Andrew有否怨恨過爸爸。Andrew就直言表示在自己13到19歲時，在兩邊都沒有開心的感覺：「好似掉低我自生自滅，我唔可以用嬲呢個形容詞，因為你見一個人多就唔會記得到佢做過咩，但係少見就會記得同行對方一齊做嘅傻事，我同老竇嘅關係唔似父子，反而似兄弟，我係鍾意嘅。」，而錢小豪亦表示當初對於父子關係感到遺憾：「好似一套電影一開場後，就斷曬片，宜家Happy ending！」
去無綫上通靈節目爭曝光
無綫上月製作史上首個通靈選秀節目《通靈之王》並於7月11晚開播，龐景峰就以「功夫小子」做外號參加「通靈」。
龐景峰前後改名5次 錢小豪嘆無奈
龐景峰原名錢浩然，兩歲時父母離異，郭秀雲改嫁鋼鐵大王後人龐傑，龐景峰成為繼子，先後改名錢锜夫、錢梓宏及錢景峰。龐景峰一直隨繼父生活，前後改名五次，甚至連姓氏都改。由於21歲前改姓需經父母簽字同意，為免驚動生父，他需要跟後父姓，唯有硬加龐姓在前，變「雙姓人」 ，名為「龐錢景峰」。直到21歲後，最終才除父姓，改叫龐景峰。錢小豪對此一直蒙在鼓裡，在傳媒口中才知道此事，嘆十分無奈，稱五次改名自己都無法控制，隔幾年又改一個，令人混淆。他指龐景峰出世時爺爺叫他浩然，離婚後，媽咪幫佢改另一個，之後越改越多，連自己都不知道怎麼稱呼他。
《拆你個夢》 幫藝人解夢
ViuTV節目《拆你個夢》由杜如風（Helen）、ERROR成員保錡和王頌茵（Kathy仔）擔任主持，更搵來港台主持辛巧琪（Binky）擔任解夢師，她在社交網透露在今次共有15集的《拆你個夢》中，會幫多達30位藝人解夢，更會透過將夢境化成影片，以喜劇方式助藝人重返夢境解開心結並透過夢境尋找藝人心結。
常見問題
龐景峰上《通靈之王》展示咩技術？
龐景峰出生武術世家，自幼習武，佢聲稱可透過功夫⋯⋯詳見：通靈之王｜錢小豪兒子龐景峰
龐景峰為何不是姓錢？
龐景峰原名錢浩然，兩歲時父母離異，郭秀雲改嫁鋼鐵大王後人，景峰一直跟繼父生活，前後改名多次⋯⋯詳見：錢小豪寸兒子功夫未到家