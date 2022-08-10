龐景峰被錢小豪寸功夫未到家：我唔怪你，因為你有個好出色嘅老竇

ViuTV節目新節目《拆你個夢》逢星期一至五晚上11時正播映。節目由杜如風（Helen）、ERROR成員吳保錡（保錡）和王頌茵（Kathy仔）擔任主持，昨日（8日）播出的一集，就邀請到錢小豪及他兒子龐景峰（Andrew）作嘉賓分享自己的夢境，點知無啦啦被老竇寸功夫未到家！