視后龔嘉欣初出道撞樣劉心悠 曾做有線節目主持 絕密三點式靚相公開
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龔嘉欣在《萬千星輝頒獎典禮2024》首奪視后，憑《企業強人》一嘗登頂滋味！現年35的龔嘉欣不經不覺已入行近16年，原來她當年是有線小花出身，憑住有少少似劉心悠的靚樣，曾經成為不少少男心目中的女神主持，17時的龔嘉欣更曾經為新傳媒旗下的雜誌影過一輯絕密的三點式靚相！
萬千星輝頒獎典禮2024丨最佳女主角《企業強人》龔嘉欣
龔嘉欣台上爆喊：「我就係覺得好似發夢一樣，（呢個獎）真係好有份量，多謝公司16年來嘅栽培，多謝《企業強人》！」其後，龔嘉欣相當識做，花近2分鐘多謝高層珍姐，「公司冇你真係唔得，我想借大家掌聲多謝珍姐」。
龔嘉欣 14歲做Model 曾做有線節目主持
龔嘉欣初出道時只為人熟悉的是她在08年參演無綫青春劇《盛裝舞步愛作戰》做「四葉女」，但唔講唔知，原來在加入無綫之前，只有17歲的龔嘉欣便擔任過有線財經資訊台、體育台、世界盃等節目主持。
龔嘉欣放棄大學入演藝
原來早在14歲時，龔嘉欣已開始投身Model界，拍過不少廣告，到17歲讀中六時，她更放棄升讀大學的機會，改為報考演藝學院，學習演戲和唱歌，細細個已目標明確，一心勇闖娛樂圈。
視栢芝為偶像
當年在訪問中龔嘉欣直言自己在唱歌方面的偶像是容祖兒，而演戲方面的偶像是張栢芝，她笑言：「我曾經喺片場見過栢芝做戲，當日見佢未Roll機前同工作人員笑到好開心，但係一埋位佢就即刻收拾晒心情，淚如泉湧咁拍呢場戲。由嗰刻開始我就決定要以佢為目標，希望可以好似佢咁叻，以實力嚟證明畀大家睇，唔再做花樽！」
默默拍劇16年
08年19歲的龔嘉欣拍完《盛裝舞步愛作戰》後，就離開有線簽約成為無綫親生女，至今默默拍劇16年，捱到做女一，更首次奪得視后大熱門，真係恭喜晒！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期