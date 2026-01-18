在家宴客 60 道菜｜肥媽借蟹逼婚龔嘉欣！Katy慌亂暗示婚期近：諗緊出街時狀況
視后龔嘉欣（Katy）感情狀況一直備受關注，近日竟在節目中被肥媽當眾「逼婚」！在明日（19日）首播的全新節目《在家宴客 60 道菜》中，肥媽與龔嘉欣一同煮蟹，期間肥媽突然追問Katy婚期，殺得她措手不及，更慌亂爆出一句「我諗緊節目出街時去到咩狀況」，疑似暗示好事近，震驚全場！
肥媽煮蟹突襲追問婚期 龔嘉欣嚇到陣腳大亂
事發在節目錄影期間，當肥媽正在處理螃蟹時，突然話鋒一轉，技巧性地向身旁的龔嘉欣「追問」婚期。面對前輩的突襲，龔嘉欣明顯陣腳大亂，一時語塞，場面尷尬又搞笑。她先是解釋自己是一個需要深思熟慮的人，更表示：「因為我年紀唔細喇嘛。」似乎想以年齡為由輕輕帶過，沒想到這句話反而成為肥媽乘勢追擊的契機，令對話火花四濺，充滿戲劇性，完全展現了肥媽口直心快的本色。
龔嘉欣暗示好事近：「諗緊節目出街時去到咩狀況」
被肥媽窮追不捨後，龔嘉欣在慌亂中爆出金句：「我諗緊節目出街時去到咩狀況」，這句充滿暗示性的回答，瞬間引爆全場想像！這句話似乎在暗示她的感情狀況將有新進展，甚至可能在節目播出時已經步入人生新階段。究竟是好事近，還是另有內情？Katy這句模棱兩可的回應，成功為自己的婚事留下巨大懸念，亦令觀眾對她與圈外男友的戀情更加好奇，期待她親自揭曉答案。
肥媽金句連環追擊：「到你諗清楚人哋唔清唔楚喇」
見多識廣的肥媽，見龔嘉欣以「要諗清楚」作擋箭牌，立即金句王上身，乘勢追擊：「就係因為你唔細先唔好諗咁多嘢…到你諗清楚嘅時候…人哋唔清唔楚喇已經。」一語道破拖延的風險，令龔嘉欣無法反駁。肥媽更食住個勢，以蟹作比喻，笑指只顧著吃的龔嘉欣「又唔識眨眼，死蟹咁樣」，場面極之啜核過癮！想親眼見證這場精彩的「逼婚」實錄，就要密切留意明晚首播的節目了。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期