在家宴客 60 道菜｜肥媽借蟹逼婚龔嘉欣！Katy慌亂暗示婚期近：諗緊出街時狀況

視后龔嘉欣（Katy）感情狀況一直備受關注，近日竟在節目中被肥媽當眾「逼婚」！在明日（19日）首播的全新節目《在家宴客 60 道菜》中，肥媽與龔嘉欣一同煮蟹，期間肥媽突然追問Katy婚期，殺得她措手不及，更慌亂爆出一句「我諗緊節目出街時去到咩狀況」，疑似暗示好事近，震驚全場！