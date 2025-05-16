視后龔嘉欣首度現身回應離巢TVB傳聞！默認被飛出新劇？
龔嘉欣親解離巢及被飛出新劇傳聞
龔嘉欣在活動上首度開腔回應將離巢TVB傳聞，她否認離巢，指工作仍然由TVB經理人接洽，至於合約年期，她表示無特別為意，亦無為意到自己IG上工作邀請方式已轉為DM，並指視后獎座剛刻好名放在家中，令她覺得好圓滿，未來想做更多慈善工作。
受視后榮譽帶挈狂接廣告
而講到有傳她被飛出劇集《璀璨之城》，龔嘉欣就無否認，只表示過往曾多次與監製陳維冠合作，每次角色都好有挑戰性，希望將來有機會與他再合作。她又笑指攞完視后目前未有拍新劇，反而受視后榮譽帶挈，拍了多達6個廣告，並參與了多個綜藝節目，希望有機會攞到「最佳女主持」獎，完成大滿貫。
龔嘉欣離巢疑雲惹熱議 被指8個月無拍劇
35歲龔嘉欣加入TVB已有17年的時間，今年終於憑藉《企業強人》獲得視后稱號。然而，早前有網民發現她在IG上將工作聯繫方式從原本的經理人聯絡資訊更改為「DM」，並更新了個人頭像，這一改變引起了外界對她可能離開TVB的猜測。有消息更指出龔嘉欣已經有8個月沒有接拍新劇，其有份演出的作品，只剩下《香港探秘地圖》。
《香港探秘地圖》黎耀祥龔嘉欣率新人大玩靈異元素
此外無綫在灣仔會選舉行「2025 TVB 年中節目巡禮」，出動旗下視帝視后全員出動，而視后龔嘉欣有份主演的新劇《香港探秘地圖》，亦是下半年重點推介的重頭劇之一！
主演陣容：黎耀祥、龔嘉欣、丁子朗、倪嘉雯、孔德賢、袁文傑、楊玉梅、莊思敏、莊思明、關曜儁等
故事大綱：「傳說探秘，引爆恐懼。」玄學大師莊一臣（黎耀祥飾）創立探秘頻道，以香港各處神秘地點作招徠宣揚迷信，探秘話題包括戰時無頭鬼、鵝頸橋神婆、尋找替身的民初女鬼、媚惑男性的狐仙顯靈、鬧鬼片場、屋邨UFO、米婆婆陰間招魂，及可困住三魂七魄的結界…獵奇探秘令莊一臣逐漸走紅；卻遭到剛強正直的打假網紅畢萍（龔嘉欣飾）狙擊，以科學解釋一一破解莊一臣的把戲與技倆！二人鬥氣鬥智鬥力，過程中畢萍慢慢撕開莊一臣隱藏的另一面，原來莊一臣是想借畢萍之手自揭黑歷史，藉此贖罪…
2025 TVB 年中節目巡禮 出席藝人名單
出席藝人包括：黎耀祥、陳展鵬、陳豪、馬國明、高海寧、劉佩玥、龔嘉欣、丁子朗、孔德賢、張曦雯、陳瀅、陳煒、劉穎鏇、陳自瑤、龔慈恩、馬貫東、周嘉洛、游嘉欣、張頴康、林正峰、鍾柔美、羅子溢、陳浚霆、羅天宇、陳星妤、莊子璇、吳若希、陳曉華、鄧智堅、朱敏瀚、張馳豪、姚子羚、吳偉豪、關嘉敏、李芷晴、葉蒨文、梁敏巧、羅毓儀、阮浩棕、王嘉慧、黃瀅仴、湯之欣、鄭衍峰、陳懿德； 另外還有《中年好聲音》出爐三甲歌手黃博、張與辰及劉洋；支嚳儀、丁文俊、林彥言、顏米羔、沈宗賢、黄劍文、林思彤、陳俞霏等 。
活動過後，「2025 TVB 年中節目巡禮」將於星期六晚上九點在TVB播放。