龔嘉欣無預警突發律師聲明！絕情切割日籍緋聞男友 驚傳情財兩失內幕
龔嘉欣委託律師行發聲明列出兩大重點
根據王鄧律師事務所於2026年7月12日發出的法律檔案顯示，龔嘉欣正式委託該律師行處理其與品牌「KEW+」的相關事宜。聲明中列出兩大重點：第一，自2025年1月23日起，龔嘉欣已與該品牌及其所有相關衍生品牌終止任何直接或間接的法律關係；第二，自同日起，龔嘉欣對該品牌擁有者及任何相關品牌的僱員、代理人、承包商或被許可人所造成的任何作為或疏忽，均不承擔任何法律責任。措辭之強硬，明顯是要與對方劃出一條不可逾越的界線。
KEW+品牌方暫未回應龔嘉欣單方面切割
龔嘉欣發出聲明後，至今未有進一步解釋終止合作的具體原因。而品牌「KEW+」方面截至目前亦未有作出任何公開回應。龔嘉欣過去曾因熱愛甜品而與志同道合的朋友合資開設蛋糕店，分店遍及尖沙咀、圍方及九龍塘，生意一度越做越旺，她更曾透露有意進駐將軍澳及港島區。如今突然以法律手段高調切割，雙方關係惡化程度可見一斑。
龔嘉欣兩年戀情告吹曾暴瘦至95磅
龔嘉欣與松岡哲也雖然從未正式認愛，但過去一直被指感情穩定，曾傳出同居關係，又結伴到媒人陳凱琳家中拜年。龔嘉欣更曾暗示有男友，表示「不排除閃婚」，外界普遍認為她口中的對象正是松岡哲也。然而這段維持約兩年的戀情最終告吹，據悉龔嘉欣陷入情傷後暴瘦至僅得95磅。松岡哲也過去曾被起底指愛夜蒲，2018年曾與蔣家旻拍拖，但龔嘉欣當時力撐對方：「每日身邊都充斥好多謠言及是非，同一個人相處用自己嘅感覺，去感受對方係咩人。」
網民熱議龔嘉欣情財兩失質疑松岡哲也人品
聲明曝光後隨即引發網民熱烈討論，不少人直指龔嘉欣「情財兩失」。有網民留言稱「投資男友生意最後連人帶錢都冇埋」，亦有人翻出松岡哲也過往的花邊新聞，質疑其人品。另一邊廂，亦有網民對龔嘉欣表示支持，認為她以法律手段果斷處理是「止蝕離場」的明智之舉，「起碼證明佢唔係任人魚肉嗰種」。龔嘉欣作為TVB視后，事業正值高峰期卻接連遭遇感情與投資風波，後續發展仍有待觀察。