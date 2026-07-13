龔嘉欣無預警突發律師聲明！絕情切割日籍緋聞男友 驚傳情財兩失內幕

龔嘉欣昨日無預警在社交平台貼出律師事務所代發的嚴正聲明，高調宣布與自己有份投資的甜品品牌「KEW+」全面切割，態度極為強硬。聲明背後不僅牽涉商業糾紛，更令外界聯想到她與日籍甜品師松岡哲也長達兩年的緋聞戀情，一段曾被看好的關係似乎已徹底畫上句號。