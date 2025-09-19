35歲龔嘉欣奪視后即被雪藏？ 傳離巢鋪路投靠好友陳凱琳做KOL
現年35歲的龔嘉欣今年初嚐視后滋味，事業看似攀上高峰，豈料近日卻爆出驚人離巢傳聞！有眼利網民發現她悄悄刪走TVB經理人聯絡方式，加上近一年無新劇拍攝，種種跡象惹來無限揣測，究竟這位效力16年的視后是否已另有打算？
龔嘉欣IG洩露離巢玄機
效力無綫長達16年的龔嘉欣，近日與公司的關係似乎出現變化，而一切端倪竟是從其社交平台Instagram上被發現。有網民指出，龔嘉欣的個人簡介中，原本列出的TVB經理人聯絡方式已被悄悄刪除，工作聯繫一欄已改為直接私訊（DM），更換上了全新的個人頭像。這一連串的舉動，在外界看來是藝人準備離巢的典型前兆，立即引發了粉絲和媒體的熱烈討論與猜測。
親解冇劇拍疑雲
面對外界的種種揣測，龔嘉欣日前出席活動時親自作出回應。她坦承成為視后近一年，目前確實未有新劇拍攝，但相信公司稍後會有安排。她透露這段時間雖然未有在電視上露面，但其實一直有默默工作，並表示正努力經營社交平台，希望分享更多私下真實的日常生活，似乎有意向KOL方向多方面發展。當被問及合約問題時，她則大耍太極僅回應「返去睇吓」，態度耐人尋味。
視后寶座反成事業樽頸
龔嘉欣入行多年，演技一直備受肯定，今年終於首奪「最佳女主角」寶座，本應是事業更上一層樓的黃金時期，現實卻是工作量大減，陷入近乎零劇拍的尷尬局面。這種視后級待遇引來不少網民的同情與不解。據悉，她目前僅有一部與視帝黎耀祥合作的《香港探秘地圖》尚未播出，未來動向成謎，難怪會傳出她密謀離巢自立門戶的消息。
疑似想投靠好友陳凱琳
龔嘉欣的離巢傳聞在網上引起熱烈討論，不少網民化身偵探，從她的社交平台動態中尋找蛛絲馬跡。除了更改聯絡方式外，她亦頻繁更新近況，分享自己雖然忙到忘記吃飯，但仍會抽空與粉絲互動，並上載多張狀態大勇的靚相。網民普遍認為，種種跡象都指向她正為離巢鋪路，疑似想投靠好友陳凱琳積極轉型為KOL，對她的未來發展表示高度關注，並留言猜測其下一步的動向。
