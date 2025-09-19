35歲龔嘉欣奪視后即被雪藏？ 傳離巢鋪路投靠好友陳凱琳做KOL

現年35歲的龔嘉欣今年初嚐視后滋味，事業看似攀上高峰，豈料近日卻爆出驚人離巢傳聞！有眼利網民發現她悄悄刪走TVB經理人聯絡方式，加上近一年無新劇拍攝，種種跡象惹來無限揣測，究竟這位效力16年的視后是否已另有打算？