寶寶大過天｜龔慈恩17歲細仔高大靚仔似韓星 名牌高中畢業 阿媽爆未拍過拖

龔慈恩近日在劇集《寶寶大過天》中飾演經常折磨馬國明的專制惡外母，同時亦是一個虎媽，現實中的她卻是個愛錫仔女的開明慈母，日前她在社交網上貼出17歲細仔林卓毅（Addison）的靚仔相，恭賀囝囝高中畢業，原來龔慈恩細仔畢業自加拿大的名牌高中，而且生得十足韓星一樣高大靚仔，但龔慈恩卻爆料指一對仔女都仲未拍過拖！

文：東方新地｜圖：龔慈恩、林愷鈴IG及《寶寶大過天》劇照