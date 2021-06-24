AA

寶寶大過天｜龔慈恩17歲細仔高大靚仔似韓星 名牌高中畢業 阿媽爆未拍過拖

東方新地 - 娛聞

龔慈恩近日在劇集《寶寶大過天》中飾演經常折磨馬國明的專制惡外母，同時亦是一個虎媽，現實中的她卻是個愛錫仔女的開明慈母，日前她在社交網上貼出17歲細仔林卓毅（Addison）的靚仔相，恭賀囝囝高中畢業，原來龔慈恩細仔畢業自加拿大的名牌高中，而且生得十足韓星一樣高大靚仔，但龔慈恩卻爆料指一對仔女都仲未拍過拖！

文：東方新地｜圖：龔慈恩、林愷鈴IG及《寶寶大過天》劇照

龔慈恩 仔女都係高材生

現年57歲的龔慈恩和第二任丈夫林煒育有兩名子女，21歲大女林愷鈴（Ashley）已在2017年簽入杜琪峯旗下，入行做藝人，被封為「最美星二代」，並同時在港大就讀建築系，而龔慈恩的17歲細仔林卓毅（Addison）亦是一名高材生，剛自加拿大的名牌高中Appleby College畢業。

龔慈恩近日在劇集《寶寶大過天》中飾演虎媽兼惡爆外母。（圖片來源：《寶寶大過天》劇照）
龔慈恩近日在劇集《寶寶大過天》中飾演虎媽兼惡爆外母。（圖片來源：《寶寶大過天》劇照）
龔慈恩大女Ashley畢業於香港傳統名校聖保羅男女中學，2018年在國際預科文憑（IB）考獲41分高分（滿分45分），成功以第一志願入讀香港大學建築系。（圖片來源：林愷鈴IG）
龔慈恩大女Ashley畢業於香港傳統名校聖保羅男女中學，2018年在國際預科文憑（IB）考獲41分高分（滿分45分），成功以第一志願入讀香港大學建築系。（圖片來源：林愷鈴IG）

龔慈恩日前在社交網上貼出細仔Addison的靚仔相，並以英文留言恭賀囝囝高中畢業，並鼓勵兒子繼續追夢。相中的Addison身高有1.8米，獲網友激讚似足韓星一樣高大又靚仔，更有網友封他為「金秀賢2.0」。

有網友指Addison貌似韓國男神金秀賢。（圖片來源：龔慈恩IG）
有網友指Addison貌似韓國男神金秀賢。（圖片來源：龔慈恩IG）

龔慈恩透露Addison今年自Appleby College畢業，據知Appleby College位於安大略省著名的富人區奧克維爾市，於1911年建校，是加拿大著名的貴族寄宿私立學校，有指與英國Eton College、美國Phillips Academy等知名學校齊名，也是全球最頂尖的50間高中之一。

據知Appleby College的國際學生每年寄宿加學費需要,870加幣（約50萬港元）。（圖片來源：龔慈恩IG）
據知Appleby College的國際學生每年寄宿加學費需要$79,870加幣（約50萬港元）。（圖片來源：龔慈恩IG）

龔慈恩曾在訪問中透露Addison富有音樂天分，擅長拉小提琴和吹色士風，同時他亦做過學校欖球隊隊員，亦是籃球健將，可說文武雙全。

龔慈恩指囝囝Addison文武雙全，同時擅長打籃球和欖球，又富有音樂天分。（圖片來源：龔慈恩IG）
龔慈恩指囝囝Addison文武雙全，同時擅長打籃球和欖球，又富有音樂天分。（圖片來源：龔慈恩IG）
Addison對動物都有好愛心。（圖片來源：龔慈恩IG）
Addison對動物都有好愛心。（圖片來源：龔慈恩IG）
龔慈恩仲曾經po過囝囝的泳照，睇得出有結實的胸肌！（圖片來源：龔慈恩IG）
龔慈恩仲曾經po過囝囝的泳照，睇得出有結實的胸肌！（圖片來源：龔慈恩IG）

被問到現實中會否與《寶寶大過天》入面一樣做虎媽或者惡外母時，龔慈恩話最緊要仔女開心，又指一對子女現在尚未拍拖，而她亦不心急抱孫，她認為做家長要有責任，所以希望仔女不論經濟及思想上都要做足準備，才去孕育下一代。

龔慈恩爆一對子女現在都還未拍過拖。（圖片來源：龔慈恩IG）
龔慈恩爆一對子女現在都還未拍過拖。（圖片來源：龔慈恩IG）
講到同仔女相處之道，龔慈恩話最緊要一對仔女開心。（圖片來源：龔慈恩）
而講到同仔女相處之道，龔慈恩就話最緊要一對仔女開心。（圖片來源：龔慈恩IG）

延伸閱讀：

龔慈恩仙氣囡囡 獲劉華欽點拍戲

近年一眾明星後裔備受關注，其中龔慈恩女兒林愷鈴 (Ashley) 今年只係21歲，身高1.73米，五官標緻身材均勻更有一對修長美腿，影相拍照有台型更有仙氣！

龔慈恩女兒
（圖片來源：林愷鈴微博）

秘簽杜琪峰

龔慈恩囡囡Ashley自2017年已正式成為大導杜琪峰旗下藝人，身份再唔係星二代學生妹咁簡單！其實本來對娛樂圈興趣不大的Ashley，近年跟在媽媽身邊見識不少，又常陪媽媽出席老闆杜琪峰家宴，漸漸開始轉軚，不抗拒唱歌拍廣告，還在暑假報讀中史戲劇學院暑期課程學習表演。

龔慈恩
（圖片來源：銀河海潤微博）

周身刀入行

表面不願干涉女兒未來，龔慈恩實情自細親自教鋼琴，從小送Ashley參加香港兒童合唱團、學聲樂及中、小提琴，一早練就囡囡一身武藝鋪路入行。從Ashley 13歲初曝光已經被多間公司和金牌經理人接洽，龔慈恩始終認為樹大好遮蔭，終等到時機成熟、杜Sir亦首肯，終於幫囡囡落實「好人家」，在入大學後正式出道。

龔慈恩女兒
（圖片來源：YouTube影片截圖）

對藝術、音樂有興趣的Ashley，自小已學習鋼琴、小提琴，聲樂亦已達到8級程度。

龔慈恩
（圖片來源：新傳媒圖片）

龔慈恩曾上載囡囡及好友合唱英文歌的影片，大晒Ashley才藝，原來唔只自彈自唱自己用電腦編曲，首歌曲詞都係由Ashley自己創作。

龔慈恩女兒
（圖片來源：龔慈恩微博）

劉華欽點拍戲

有樣有才有仙氣，林愷玲未出道已經係大品牌至愛，近年獲邀參與不少品牌活動，又接拍了杜Sir愛將劉德華監制兼主演的電影《熱血合唱團》，大把前途。《熱血合唱團》由劉華監製，亦由劉華親自上陣飾演熱血指揮家，8級聲樂造詣的Ashley就扮33人合唱團其中成員。有媽媽鋪靚條路，又有神級杜Sir劉華關照，Ashley前途無可限量！

龔慈恩女兒
（圖片來源：林愷鈴IG）
龔慈恩女兒
（圖片來源：林愷鈴IG）
龔慈恩女兒
（圖片來源：林愷鈴IG）

讀者留言

熱門文章

 