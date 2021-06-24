寶寶大過天｜龔慈恩17歲細仔高大靚仔似韓星 名牌高中畢業 阿媽爆未拍過拖
文：東方新地｜圖：龔慈恩、林愷鈴IG及《寶寶大過天》劇照
龔慈恩 仔女都係高材生
現年57歲的龔慈恩和第二任丈夫林煒育有兩名子女，21歲大女林愷鈴（Ashley）已在2017年簽入杜琪峯旗下，入行做藝人，被封為「最美星二代」，並同時在港大就讀建築系，而龔慈恩的17歲細仔林卓毅（Addison）亦是一名高材生，剛自加拿大的名牌高中Appleby College畢業。
龔慈恩日前在社交網上貼出細仔Addison的靚仔相，並以英文留言恭賀囝囝高中畢業，並鼓勵兒子繼續追夢。相中的Addison身高有1.8米，獲網友激讚似足韓星一樣高大又靚仔，更有網友封他為「金秀賢2.0」。
龔慈恩透露Addison今年自Appleby College畢業，據知Appleby College位於安大略省著名的富人區奧克維爾市，於1911年建校，是加拿大著名的貴族寄宿私立學校，有指與英國Eton College、美國Phillips Academy等知名學校齊名，也是全球最頂尖的50間高中之一。
龔慈恩曾在訪問中透露Addison富有音樂天分，擅長拉小提琴和吹色士風，同時他亦做過學校欖球隊隊員，亦是籃球健將，可說文武雙全。
被問到現實中會否與《寶寶大過天》入面一樣做虎媽或者惡外母時，龔慈恩話最緊要仔女開心，又指一對子女現在尚未拍拖，而她亦不心急抱孫，她認為做家長要有責任，所以希望仔女不論經濟及思想上都要做足準備，才去孕育下一代。
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近年一眾明星後裔備受關注，其中龔慈恩女兒林愷鈴 (Ashley) 今年只係21歲，身高1.73米，五官標緻身材均勻更有一對修長美腿，影相拍照有台型更有仙氣！
秘簽杜琪峰
龔慈恩囡囡Ashley自2017年已正式成為大導杜琪峰旗下藝人，身份再唔係星二代學生妹咁簡單！其實本來對娛樂圈興趣不大的Ashley，近年跟在媽媽身邊見識不少，又常陪媽媽出席老闆杜琪峰家宴，漸漸開始轉軚，不抗拒唱歌拍廣告，還在暑假報讀中史戲劇學院暑期課程學習表演。
周身刀入行
表面不願干涉女兒未來，龔慈恩實情自細親自教鋼琴，從小送Ashley參加香港兒童合唱團、學聲樂及中、小提琴，一早練就囡囡一身武藝鋪路入行。從Ashley 13歲初曝光已經被多間公司和金牌經理人接洽，龔慈恩始終認為樹大好遮蔭，終等到時機成熟、杜Sir亦首肯，終於幫囡囡落實「好人家」，在入大學後正式出道。
對藝術、音樂有興趣的Ashley，自小已學習鋼琴、小提琴，聲樂亦已達到8級程度。
龔慈恩曾上載囡囡及好友合唱英文歌的影片，大晒Ashley才藝，原來唔只自彈自唱自己用電腦編曲，首歌曲詞都係由Ashley自己創作。
劉華欽點拍戲
有樣有才有仙氣，林愷玲未出道已經係大品牌至愛，近年獲邀參與不少品牌活動，又接拍了杜Sir愛將劉德華監制兼主演的電影《熱血合唱團》，大把前途。《熱血合唱團》由劉華監製，亦由劉華親自上陣飾演熱血指揮家，8級聲樂造詣的Ashley就扮33人合唱團其中成員。有媽媽鋪靚條路，又有神級杜Sir劉華關照，Ashley前途無可限量！