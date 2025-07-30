香港小姐2025｜1號李尹嫣 (Victoria) 背景IG大起底！21歲音樂才女曾登紅館參戰《聲秀》獲陳法蓉點評

李尹嫣（Victoria）個人背景：

在萬眾矚目的《2025香港小姐競選》舞台上，每位佳麗都帶著自己的故事和夢想登場。其中，1 號李尹嫣（Victoria） 憑藉其出眾的音樂才華和獨特的舞台魅力，從一眾佳麗中脫穎而出，成為今屆賽事的焦點人物之一。要深入了解這位備受關注的新星，我們必須從她的個人背景開始「起底」。