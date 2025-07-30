香港小姐2025｜10號文雅儀Tamson背景IG起底！英國卡迪夫大學畢業 為學太極專程返港

《2025香港小姐競選》的舞台上，總有幾位佳麗憑藉獨特的背景和故事脫穎而出，而10號海外佳麗文雅儀（Tamson）無疑是其中最令人印象深刻的一位。這位畢業於英國著名大學、從事專業醫療工作的知性女性，最引人注目的記憶點，竟是她為了學習中華傳統國粹——太極拳，而專程從英國返港。在鏡頭前，她更因父親的溫暖支持而感動落淚，盡顯其「性情中人」的真摯一面，成功塑造了一個兼具現代知性與傳統底蘊的立體形象。