香港小姐2025｜14號何詠多 Alison 背景全攻略：20歲最年輕混血兒英國名校學霸IG起底！

何詠多個人背景：

《2025香港小姐競選》的舞台上，總有幾位佳麗能憑藉獨特的背景和氣質，在第一時間就抓住公眾的目光。今屆的14號佳麗何詠多（Alison Kerr）無疑是其中最耀眼的一位。她不僅是所有候選佳麗中最年輕的面孔，更是一位兼具東西方魅力的中英混血兒，加上世界頂尖名校的學霸光環，讓她從初選階段就成為了媒體和網民熱議的焦點。