晚吹男人亂講嘢｜193帶長輩旅行遭一句話擊中 坦言至今超內疚

ViuTV清談節目《晚吹 – 男人亂講嘢》播出最新一集，網民大笨象投稿分享與長輩家族旅行的崩潰經歷，由規劃行程到被投訴「貴到死」，全程承受極大壓力。193（郭嘉駿）亦分享自己帶家人出遊的親身經歷，長輩在市區遊玩途中的一句話，令他至今仍感到相當內疚。