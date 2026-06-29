晚吹男人亂講嘢｜193帶長輩旅行遭一句話擊中 坦言至今超內疚
網民大笨象投稿訴苦家族旅行變災難現場
網民大笨象在節目中分享，家中長輩主動提議一家人去旅行，結果規劃行程的責任全部落在自己身上。出發前在家庭群組「十問九唔應」，到真正出發後卻投訴不斷，長輩們一人一句「貴到死」、「香港都有」、「自己整仲平」，令旅行氣氛急轉直下。更令大笨象崩潰的是，姑媽在旅途中提出晚上要開「檢討大會」，直言行程太悶，翌日要去心齋橋shopping，令他需要同時照顧兩位長輩的壓力直線飆升。
灘叔建議將家族旅行當成專業工作來處理
面對大笨象的苦況，灘叔（鄒凱光）以過來人身份給出建議：「可能你係第一次同屋企人去旅行，同屋企人去旅行要當呢個係job咁接，要好專業咁解決所有人嘅情緒同埋困難。」灘叔認為家族旅行本質上就是一份需要高度情緒管理的工作，規劃者必須有心理準備面對各種突發狀況和不同長輩的需求衝突，才能避免自己在旅途中情緒爆煲。
193帶家人旅行安排困獸鬥行程避免衝突
193分享自己早前悠長假期時與家人旅行的經歷，原本考慮「跟團」，Thor（駱振偉）即時讚賞這個想法相當聰明，因為跟團就有個「共同敵人」可以一齊抱怨。不過193最終認為跟團會令樂趣減半，決定同家人玩「困獸鬥」，全程留在Villa內活動。然而他又擔心老人家返到香港之後「冇得同朋友威」，於是在旅程最後一兩日安排長輩到市區走走，結果卻出現了令他意想不到的狀況。
長輩一句「你哋去玩啦」令193坦言超內疚
193帶長輩到市區遊覽時，長輩行了一陣便不斷話要去廁所、又話攰，最後更直接表示：「我喺餐廳等你哋啦，你哋去玩啦！」灘叔聽後覺得「冇問題㗎」，但193卻坦言：「咁我會好內疚呀嘛！」看到家人因為體力不支而選擇放棄參與，獨自留在餐廳等候，193心裏的愧疚感揮之不去，覺得自己未能好好照顧長輩的需要。
網民熱議家族旅行根本無解只能靠心態調整
節目播出預告後隨即引起網民共鳴，不少人留言分享類似經歷。有網民表示「同屋企人去旅行真係一場修行」，亦有人認同灘叔的說法，指「當job咁做先唔會嬲」。更有網民笑言「193嗰種內疚感我完全明白，明明係佢哋自己唔行，但你就係會覺得係自己嘅錯」，反映出不少港人在家族旅行中都曾經歷過這種兩難處境。