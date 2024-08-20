193被爆揸法拉利撞倒阿婆後極速離場 網民意見兩極 親自回應稱已做1件事
193被爆撞到婆婆後快速離去 本人親回：已向警備案
根據車cam片段顯示，當時婆婆原本停留於193車後，但隨著193將車輛倒退，婆婆亦同時移動，結果不幸被撞倒。事發後，193立即下車關心受傷的婆婆，不過很快便離開。片段引起網民爭議，193就於社交平台公開回應，表示當時在土瓜灣倒車時，於後鏡見到婆婆跌在地上，已即時落車向婆婆道歉及了解對方有無受傷，亦有詢問是否應該報警或送院，但婆婆就表示無事不需要，所以他才上車離開。事後193亦有向警方備案，表示會盡力配合跟進，更承諾以後會加倍小心注意路上情況及安全。
網民意見兩極：一句無事就走人vs阿婆碰瓷
有網民鬧193處理不當：「唔係嘛，個阿婆一句話冇事就上車走人？負責任點都同佢call白車等到白車嚟啦」、「其實點都要陪婆婆去檢查，因為老人家一定話冇事，好多老人家傷咗自己都唔知。希望婆婆平安」。
亦有網民力撐193:「有時都難怪啲司機，你見到咁樣都唔知邊個唔啱，法律上揸車嗰個唔好彩囉！」、「行出馬路又好似發緊夢唔知想行去邊咁」、「阿婆碰瓷」，也有網民錯重點關注193所揸的法拉利要幾錢，更有人笑問193的身高揸法拉利會否好吃力：「咁高揸法拉利會唔會好辛苦」、「揸架紅色法拉利招搖過市咁L招」。
193紅色法拉利100萬起跳
193自2021年考取車牌後不久便購入私家車，並曾因停車拍照而被交通警抄牌。此次事件後，網民對他駕駛的法拉利車型及其財力表現出極大的興趣。根據網上流傳的影片分析，193所駕駛的法拉利可能為458 Italia或458 Spider，這兩款車型的市場二手價格分別在120萬至150萬及200萬至300萬港幣之間。
193仲有一部20萬古董車 熱衷買樓做業主
除了有一架法拉利外，193還擁有一架價值約20萬港元的古董車，並曾用於拍攝其歌曲《B出口》的MV。在今年的一次訪問中，他透露自己目前較少買衫，而是更加熱衷於買磚頭。他表示已經上車買了首個單位，並已將其出租，希望未來能夠再買多一層樓。網民都驚訝於193出道6年不僅買車又買樓，還開設了自己的店鋪，吸金力十分驚人。