193為退款風波道歉 企硬指買家先出言不遜 IG離奇爆升被質疑買fans

ERROR成員郭嘉駿（193）個人經營的網店LILABOC，日前因退款風波與網民起爭執，事發後，193對客人毫不客氣的言論，惹來網民極大迴響，不過被網民聲討的193依然我行我素，一於堅持到底，更說「你搞唔死我㗎!」實行以一人之力，力抗萬千「鍵盤戰士」。雖然193在其網店公開道歉，不過他強調並非對該位先出言不遜的客人「耍冧」，同時為網店推出的月餅做宣傳，開售唔夠半個鐘即被搶購一空！

撰文：東方新地｜圖片來源：LILABOC IG、193 IG、連登討論區截圖｜部分內容：New Monday