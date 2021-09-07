193為退款風波道歉 企硬指買家先出言不遜 IG離奇爆升被質疑買fans
ERROR成員郭嘉駿（193）個人經營的網店LILABOC，日前因退款風波與網民起爭執，事發後，193對客人毫不客氣的言論，惹來網民極大迴響，不過被網民聲討的193依然我行我素，一於堅持到底，更說「你搞唔死我㗎!」實行以一人之力，力抗萬千「鍵盤戰士」。雖然193在其網店公開道歉，不過他強調並非對該位先出言不遜的客人「耍冧」，同時為網店推出的月餅做宣傳，開售唔夠半個鐘即被搶購一空！
撰文：東方新地｜圖片來源：LILABOC IG、193 IG、連登討論區截圖｜部分內容：New Monday
193在網店就爭執事件道歉
193與網店客人的爭執事件擾攘多日後，經常將「知我咩料啦？」掛口邊的193，終於就事件道歉，他在網站IG留言說：「針對早前發生嘅風波，喺度同大家講聲唔好意思。」但在其聲明中，就強調之所以要道歉，只因事件引起社會及各方朋友帶來不便，並非自己無禮回覆客人而作出此聲明，他說：「並唔係因為無禮地回覆首先出言不遜侮辱粉絲嘅『客人』！」堅持是對方惹起事端在先。
表面道歉其實為宣傳
同時，193表示網店已開設網頁，為了避免再發生爭執，已交由專人處理。在最尾一段又不忘為網站宣傳，透露除了有服裝外，網站亦提供不同類型的產品，以滿足fans需要，而這個道歉post的重點是為網店推出的月餅做宣傳，一開售不用半個鐘就售罄。
新followers疑似假戶口
至於退款風波連日發酵，除了ERROR各成員受牽連，193引以為傲的IG人數，在事發後亦有明顯下跌跡象，短短幾日至少流失逾2萬fans，40萬大關一度失守。可是，有網民發現193昨日（9月6日）的IG人數，竟如有神助般，在兩個小時內忽然多了1,000個followers，極速重回40萬關口，可是，新的followers全部是一些沒有頭像的數字假戶口，同時有網民發現其fans group有人表示「幫33係淘寶買咗1000 followers，好似比（俾）人發現左」，引起網民質疑有人買fans。看來關公未出場，花生早已賣斷市。