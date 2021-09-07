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193為退款風波道歉 企硬指買家先出言不遜 IG離奇爆升被質疑買fans

東方新地

ERROR成員郭嘉駿（193）個人經營的網店LILABOC，日前因退款風波與網民起爭執，事發後，193對客人毫不客氣的言論，惹來網民極大迴響，不過被網民聲討的193依然我行我素，一於堅持到底，更說「你搞唔死我㗎!」實行以一人之力，力抗萬千「鍵盤戰士」。雖然193在其網店公開道歉，不過他強調並非對該位先出言不遜的客人「耍冧」，同時為網店推出的月餅做宣傳，開售唔夠半個鐘即被搶購一空！

撰文：東方新地｜圖片來源：LILABOC IG、193 IG、連登討論區截圖｜部分內容：New Monday

193在網店就爭執事件道歉

193與網店客人的爭執事件擾攘多日後，經常將「知我咩料啦？」掛口邊的193，終於就事件道歉，他在網站IG留言說：「針對早前發生嘅風波，喺度同大家講聲唔好意思。」但在其聲明中，就強調之所以要道歉，只因事件引起社會及各方朋友帶來不便，並非自己無禮回覆客人而作出此聲明，他說：「並唔係因為無禮地回覆首先出言不遜侮辱粉絲嘅『客人』！」堅持是對方惹起事端在先。

退款風波擾攘多日，193於9月6日就事件道歉。（圖片來源：193 IG）
退款風波擾攘多日，193於9月6日就事件道歉。（圖片來源：193 IG）
193強調自己道歉是由於對社會帶來不便，而並非因為自己無禮回覆客人。（圖片來源：LILABOC IG）
193強調自己道歉是由於對社會帶來不便，而並非因為自己無禮回覆客人。（圖片來源：LILABOC IG）
193日前對客人的不客氣言論，遭網民非議。（圖片來源：LILABOC IG）
193日前對客人的不客氣言論，遭網民非議。（圖片來源：LILABOC IG）

表面道歉其實為宣傳

同時，193表示網店已開設網頁，為了避免再發生爭執，已交由專人處理。在最尾一段又不忘為網站宣傳，透露除了有服裝外，網站亦提供不同類型的產品，以滿足fans需要，而這個道歉post的重點是為網店推出的月餅做宣傳，一開售不用半個鐘就售罄。

193在其網店的道歉post，配相是兩款中秋限定推出的月餅禮盒！（圖片來源：LILABOC.CO IG）
193在其網店的道歉post，配相是兩款中秋限定推出的月餅禮盒！（圖片來源：LILABOC.CO IG）

193忠粉繼續撐

193為退款風波道歉 企硬指買家先出言不遜 IG離奇爆升被質疑買fans

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有網民批道歉欠誠意

雖然193表面跪低耍冧，不過有網民就似乎唔多收貨，紛紛指他的道歉欠誠意，更說他乘機為網站宣傳「好肉酸」！

 

昨日193的IG followers離奇爆升，重上40萬關口。（圖片來源：193 IG）
因為爭執而令社交網粉絲人數大跌的193，IG followers昨日(9月6日)離奇爆升，重上40萬關口。（圖片來源：193 IG）
有自稱fans的人在網上留言，指被人發現自己幫偶像在淘寶買followers。（圖片來源：連登討論區截圖）
有自稱fans的人在網上留言，指被人發現自己幫偶像在淘寶買followers。（圖片來源：連登討論區截圖）
有網民留意到193 IG的異動，指兩個鐘突然多了1,000個followers。（圖片來源：連登討論區截圖）
有網民留意到193 IG的異動，指兩個鐘突然多了1,000個followers。（圖片來源：連登討論區截圖）
（圖片來源：連登討論區截圖）
（圖片來源：連登討論區截圖）
（圖片來源：連登討論區截圖）
（圖片來源：連登討論區截圖）

新followers疑似假戶口

至於退款風波連日發酵，除了ERROR各成員受牽連，193引以為傲的IG人數，在事發後亦有明顯下跌跡象，短短幾日至少流失逾2萬fans，40萬大關一度失守。可是，有網民發現193昨日（9月6日）的IG人數，竟如有神助般，在兩個小時內忽然多了1,000個followers，極速重回40萬關口，可是，新的followers全部是一些沒有頭像的數字假戶口，同時有網民發現其fans group有人表示「幫33係淘寶買咗1000 followers，好似比（俾）人發現左」，引起網民質疑有人買fans。看來關公未出場，花生早已賣斷市。

網民指大部份新的followers都是沒頭像和數字假戶口。（圖片來源：連登討論區截圖）
網民指大部份新的followers都是沒頭像和數字假戶口。（圖片來源：連登討論區截圖）

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