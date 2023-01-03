Do姐專訪193自認收斂火爆變喊包：試過同花姐鬧交鬧到喊
鄭裕玲欣賞193夠大膽
講到二人合作緣由，鄭裕玲爆料193是在《903 AllStar 籃球賽》碰面邀請她的，起初193誠邀她為其品牌舉辦的聖誕展覽站台，Do姐更直言：「我鍾意你夠大膽，鍾意啲後生仔預埋我玩。但點解會想邀請我？」193則回應：「以前都想問，但知你係隔離台無謂難為你，問都可能拒絕，或者你有麻煩就唔好喇。見你離開就即刻問，都覺得有大家機會合作，見你跳出comfort zone。」
193馬上提出第2個要求
鄭裕玲無想過答應為展覽宣傳後，193馬上就提出拍MV的要求。193指新歌《越州公路193》是回饋粉絲的作品，有別過去的情歌，所以本來無打算為MV找女主角：「但覺得只得自已好似渣渣地、好弱。諗起既然嗰日影牌子嘢，不如膽粗粗同Do姐講直落，既然都化咗妝，都係去多幾個鐘搭多程車啫，兩三個鐘頭就完，仲可以放你去電台開咪。」
Do姐提議搵滿島光接棒
在節目中Do姐趁機投訴，爆料指同193交換電話後，每次問對方有關MV拍攝內容，都會收到新歌一次：「成個Whatsapp全部都係你首歌，當然第一時間洗走晒，係度佔我啲位！拍MV嗰時又不斷播你首歌，想話唔聽都唔得。」講到下次MV女主角人選，193都大呻頭痕，Do姐「警告」193：「唔勁得過我我嬲架。一係搵個大家都唔識、好靚、有氣質、滿島光咁就OK。」
193學戲磨練演技
193透露剛過去的11月除了準備ERROR的演唱會，大部份時間都在埋頭拍攝新劇。早前在《季前賽》中光仔一角備受讚賞，被歸類為「諧星派」的193認為自己演認真戲比較理想：「反而搞笑唔太拿捏到，甚至會尷尬。綜藝係自然反應，雖然剛拍完嘅劇係喜劇，但覺得當中嘅認真位做得比較好，見到自己有keep住進步，同埋有去學做戲。」
自認喊包 歷高低後慢慢收火
講起睇戲，193自認是個感性易喊的人，睇戲煲劇都好容易進入角色，更自爆初出道是試過跟肥仔@ERROR及經理人花姐（黃慧君）鬧交鬧到喊，自封是「鬧交界KOL」：「以前覺得要據理力爭，但用咗衝動嘅方式去表達，而家學識退後一步、心平氣和去講。以前脾氣好差，入行後同唔同人相處多咗，慢慢收火、唔再衝動爆出來。初入行時ERROR會好遷就我，到近一兩年都唔需要再遷就，反而係其他人暴燥咗，我會叫佢唔使激動，嬲係解決唔到事情。近呢一年經歷多咗變得不同，啲人話我變咗好多，都唔知係好事定壞事，但覺得變得無咁火爆、衝動。」
月花兩萬租車位 Do姐指193：你變咗
去到快問快答的環節，193透露讓他最自在舒適的地方就是在其座駕內，平時愛在深夜遊車河享受平靜，近年亦開始收集古董車，拍攝MV時亦採用了其中一部193的古董車作道具。193指時租了4個車位用來放愛車，一個索價$4600：「目標去新界租一個倉可以放10幾部車。最重要係我賺咗嘅錢無地方使，日日拍嘢都有飯盒，入行耐咗真係少買咗衫。」Do姐聞言即指193改變了許多，尚記得之前193隨ERROR接受Do姐的訪問時，曾經強調時裝的重要性，平日會花好多錢在服裝上，193非常識做地答謝各大品牌的贊助，笑指身上除了底褲全部都贊助商提供。
193屎都食過無嘢怕
期後再問到193不喜歡的食物，他重提當年在《花姐ERROR中》於日本被AV男優清水健「餵食屎」一幕，193直言：「我以前好揀飲擇食，自從拍完《ERROR遊》後咩都食，真係屎都食過。去到後期大家爭住要食蜘蛛同老鼠，因為驚之後出現更差嘅選擇，發現自己做藝人拍呢啲痴線節目後份人放開咗好多。」
鄭裕玲+ERROR共享造型師
雖然Do姐給人好有威嚴嘅感覺，但其實她極喜歡跟後輩合作。日前她破格驚喜現身叱咤頒獎台，向林家謙頒發「叱咤樂壇至尊唱片大獎」，頒獎禮由ViuTV轉播，Do姐指著鏡頭笑謂：「ViuTV記住拍得我靚啲。」她當晚一身粉紅套裝，出自造型師Lok Fong手筆，而這位造型師絕對算得上是ERROR「御用造型師」，不論早前新城頒獎禮、ERROR任張敬軒演唱會嘉賓甚至是MV拍攝等，Lok Fong都陪伴ERROR為他們打造各種造型。
193接受Do姐訪問自認「鬧交界KOL」。
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