193逆市投資200萬開Cafe 未開業已蝕30萬望「老婆」打救
男團ERROR成員郭嘉駿（193）有創意又有生意頭腦，繼一月在旺角開了一間限定店後，近日與3位中學同學合資200多萬，在紅磡區開設精品咖啡店。193昨日（7/4）舉行傳媒預覽會，宣布咖啡店將於本周日（10/4）正式開業。
未開業已白蝕30萬
向來鬼馬的193戴上面罩化身市民「郭先生」接受訪問，透露與3位中學同學合資逾200萬開店，原本打算2月開張，但受疫情影響一拖再拖，最後延至本月10號正式開業。由於一早已聘請員工加上租金，故未開業已白蝕了約2、30萬元，但193信心十足直言：「我諗住兩三個月回本」。193又表示經常會在店內打躉，並有計劃開分店，而每間分店都有不同的特色主題，希望將咖啡店打造成追女仔勝地，相信會有很多女仔幫襯。
Cafe設限時入座
193選擇於紅磡隱蔽後巷開設精品咖啡店「Tanuki Coffee」，全店走開放式太空艙風格，主打咖啡、輕食及品牌周邊。193表示已準備好迎接一眾「老婆」排隊等候，不過開幕初期限時入座60分鐘，193直率笑言，店內推祟10分鐘即走概念，食物更用低成本，講明呃你錢！至於問到他的呃錢策略？193與另外3位拍檔笑言：「咖啡豆、麵包等成本價平，擺明係要呃你哋錢。當時想再Set高啲價錢，發現市面上啲Cafe賣得仲貴，不過良心發現，保持返原本的價位。」