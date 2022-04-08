193逆市投資200萬開Cafe 未開業已蝕30萬望「老婆」打救

男團ERROR成員郭嘉駿（193）有創意又有生意頭腦，繼一月在旺角開了一間限定店後，近日與3位中學同學合資200多萬，在紅磡區開設精品咖啡店。193昨日（7/4）舉行傳媒預覽會，宣布咖啡店將於本周日（10/4）正式開業。