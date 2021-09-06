193 IG粉絲數作怪！5日跌萬八follower、單日回升穿41萬 親揭罵網店客人「文盲」真相
編輯：東方新地｜圖片：[email protected]、[email protected]截圖、連登討論區截圖｜原文刊於：新Monday
193公開來龍去脈：我唔明「仆街，X你」係乜嘢禮貌態度囉﹗
193在IG即時動態貼出買家在連登爆粗公審，並回應對方指控，193指網店已列明對方想訂的帽去年10月已截單，而對方竟今年1月在沒有任何查詢下便先入錢，現反過來指不肯退錢。193亦回應對方指收到google form去填購買物品，193強調完全冇呢回事﹗193又指其網店去年尾進入荒廢狀態「冇諗過有人截單之後三個月突然入錢」，直至有人把連登截圖send給他才知道被公審﹗令193最氣結是粉絲在討論區力撐他，反被對方罵「你冇理解清楚件事就鬧我都算，鬧埋我啲fans就一定唔得﹗」
193 IG追蹤者連日急跌
事發數日後，支持及批評193的意見繼續發酵，而193的IG follower數字在這數日間亦有異動，有網友統計193的IG追跌者跌幅，自9月1日開始連日見紅，9月3日單日失去近5,300粉絲，不過之後跌勢已放緩：
9月6日止跌回升 3小時重新升穿41萬follower
經過連日下跌之後，去到9月6日星期一，193的IG follower又有異動，在短短數小時之間曝增萬多萬粉絲，不但收復「40萬」失地，而且有升無跌，不過新增的多數都係南亞地區可疑用戶，有網民承認於淘寶幫偶像買咗1,000 follower，到底係好心做壞事定係有人刻意操作戶口異動，借此策動檢舉193帳號，暫時不得而知⋯⋯
多咗咁多不明來歷粉絲，工作中嘅193似乎好少理，在IG Story刊登了這個鬍鬚加紋身濾鏡特效作出無聲回應：
網民要求公開道歉
LILABOC回應事件後，引發連登仔連開多個post聲討193，不但呼籲網民unfollow他的IG，甚至有人因為這件事而稱想重看TVB，又要求193就事件公開道歉，更表示「ViuTV努力咁耐，俾193一鋪搞掂」。不過有193的支持者就繼續撐偶像，指去年9月賣的衫，該買家竟然在今年1月才入錢，分明向偶像挑機。
繼續挑機網民：享受block人嘅快感
之後，LILABOC再就事件回應，言詞間繼續挑戰網民底線：「有個唔睇字嘅人，過咗三百蚊去我account，然後唔知幾耐之後再叫我退錢，已經好奇怪，唔知當呢度係ATM定點。再者，間舖冇營運咁耐，每日都99+request，我又唔係急住賺嗰少少錢，所以冇乜撳入去睇，應該來來去去都係問頂帽有冇現貨，tee size之類。然後條友上網話我呃錢？？？自己X咗然後公審我？鍵盤戰士再話返我公審佢？咩世界？我不嬲對住啲我唔鍾意嘅人都係冇禮貌，唔鍾意就唔好買囉，唔鍾意咪唔關注我囉，啲鍵盤戰士打幾隻字我又唔會痛嘅，我都幾享受block人嘅快感，你為咗我開個新Account，然後我用一秒又block咗，幾爽！」
回顧：經營網店遭買家追退款
193早前暗寸TVB節目是老人台，又和大台高層曾志偉隔空互窒，令他人氣急升，帶挈ERROR隊員甚至有份拍攝的《花姐ERROR遊》等節目再被熱炒。可是做藝人，言多必失，在連登鬧得沸沸揚揚，始於有網民在連登討論區開post，透露自己於今年1月在193經營的網店lilaboc.co付款買帽，不過因為未收到貨，分別於2月、8月向網店及193 IG查詢出貨及退款事宜，一直得不到回覆，最終選擇在網上公開聲討。
193公開同買家退款對話：燒俾你
網店LILABOC隨即回應事件，更將inbox和該名買家處理退款事宜的截圖，放上IG即時動態，在截圖中，lilaboc.co的用字極之辛辣，包括「係咪唔識中文」﹑「一月入錢嚟做乜X」﹑「文盲」﹑「點知你用乜Account」﹑「定係燒俾你」。
買家爆粗鬧爆公審 193上水揭發回敬
樓主指一直得不到193及其網店回覆，故決定在連登討論區公開此事﹗事件即引起網上熱討。而193終「上水」解決此事﹗並公開與該買家在IG對話，對話中193指買家所訂的帽已註明上年 9 月30 日已截單，現在已沒有再出售該項貨品，而買家在 1 月初仍以 PayMe 形式付了319 港元，遂在回覆中以「係咪唔識中文」、「一月入錢嚟做乜X」、又稱對方文盲為回覆﹗事件不停發酵，193終於將真相揭開﹗