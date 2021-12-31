2021娛樂圈大事回顧｜桃色風波覆蓋全年 MIRROR孖陶大宇攜手振興樂壇
文：東方新地｜圖：東方新地資料庫、新傳媒圖庫、無綫影片截圖、IG圖片、培生培心直播截圖、Facebook截圖、TVB娛樂新聞台圖片
TVB大地震-曾志偉做高層踢走余詠珊
曾志偉在2021年1月正式重返TVB擔任內容營運副總經理（綜藝、音樂製作及節目），之後仲升埋做總經理添！而且又搵埋老拍檔王祖藍回巢助陣，搞到原任助理總經理的余詠珊同佢老公星夢娛樂行政總裁何哲圖都先後離職，真係TVB大地震呀！
TVB與四大唱片公司破冰
過去約十年，TVB與香港環球唱片、香港華納唱片、Sony BMG及EMI（四大唱片）因音樂作品版權收費問題搞到關係勁僵，令TVB節目表演嘅歌手唔係聲夢就係英皇歌手，唔少觀眾都投訴唔夠新意。終於，喺曾志偉搵何麗全返TVB擔任嘉星夢娛樂集團行政總裁，仲搞咗壇四大唱片破冰記者會，終於都令TVB嘅音樂節目有返啲「新氣」。
MIRROR人氣稱霸香港娛樂圈
人氣男團MIRROR出道至今3年，今年發展勢如破竹，由上屆橫掃叱咤頒獎台開始，MIRROR嘅聲勢可以話係冠絕近二、三十年香港娛樂圈，年中嘅九展演唱會更加掀起全港搶飛潮，曾經有報道指一張飛炒到逾10萬！另一方面有傳媒做過統計，齊睇2021上半年，MIRROR十二子包辦嘅廣告及代言數量已經超過150個，超級誇張！而且鏡粉嘅應援能力亦席捲全球華人地區，香港亦頻頻出現大型廣告版、巴士廣告慶生等招數，連非MIRROR嘅藝人都紛紛仿效，成為風氣。而且，MIRROR嘅名氣更揚威國際，唔單止Anson Lo亦首奪韓國MAMA華語地區最佳亞洲新人獎、姜濤更先後入選荷里活雜誌《Variety》「國際突破之星」，及《Tatler》雜誌選出300位「亞洲最具影響力人物」之一，豐功偉績多到數都數唔晒！
193大戰153事件
因為曾志偉一句「ViuTV收視得4點，只可以同J2比」，即時掀起一輪隔空互窒戰！主要人物就係曾志偉（被稱為153）以及[email protected]。當時193可以話係火力全開，金句頻生，例如「係畀老嘢睇架嘛」、「收視得幾百部電視機，我哋唔理好耐」，仲話「J2做咩架？係咪40幾歲仲話後生仔傾偈嗰個」、「而家仲用五虎呢啲字咁娘㗎咩？」等等，花生多到食唔切呀！不過之後193都有解釋，稱「老嘢」只係一時口快，其實自己亦都唔係針對曾志偉，亦好尊重前輩，仲話見到面會打招呼同道歉添。但有理冇理都好，193喺2021年嘅人氣急升，「互窒」期間嘅IG粉絲數更一度超越人氣王姜濤，知佢咩料啦！
林鍾大戰
林作同鍾培生嘅擂台大戰發生喺9月中，事件起源要追溯返2021年2月，鍾培生接受傳媒訪問時表示會向粉絲派錢，豈料林作留言話鍾培生「抄」佢而掀起一連串罵戰，之後鍾培生仲用「賞金」100萬向林作挑戰，事件最終真係鬧上擂台，於9月18日二人透過拳擊「決一死戰」。比賽當日除咗有鍾培生決戰林作之外，另外亦上演了大J對味張致恒以及張育玲（Kathy）對戰「口罩小姐」溫穎琦（Ollie）兩場「娛樂圈」對決。林鍾大戰可以話係一地花生呀！
吳亦凡涉嫌強姦案
2021年年中，吳亦凡被揭「渣男行為」，當中令人最嘩然的是吳亦凡涉及以「MV選女主角」、「工作室簽約新人」的藉口灌酒，乘醉誘姦性侵多名女性。最後更加由警方介入，到8月中，吴亦凡被北京市朝陽區人民檢察院以涉嫌強姦罪批准逮捕，事件告一段落。
楊明不小心駕駛判監18日
2020年8月8日，楊明在馬己仙峽道發生撞壆車禍，當時警方懷疑滿身酒氣的楊明醉酒駕駛，但由於當時楊明並沒有進行酒精測試受到爭議，後來事件更鬧上法庭，幾多一年有多的審判，最終楊明被裁定「拒絕提供血液樣本作酒精測試」罪名不成立，而「不小心駕駛」及「車窗玻璃透光度不足」兩罪則罪名成立，分別被判監禁18天及停牌兩年，需自費接受駕駛改進課程和罰款3,000元。然而，最後楊明獲准保釋，至今仍未入獄。
譚詠麟被指與內地女粉絲發生不倫戀
近年頻頻北上發展嘅校長喺2021年11月底突然被一位名為「悲傷牛肉面_」的微博網友大爆與年輕女粉絲發生不倫關係，事後校長極速發聲明澄清。豈料爆料者之後出埋「校長的背影」令不少網友更相信此事當真！然而，過咗一排，「悲傷牛肉面_」已經失踪，連之前提供嘅證據都已經失去源頭，事件從此告一段落！
《梅艷芳》票房大賣遭梅啟明告侵權
以香港巨星梅艷芳作為藍本的傳奇電影《梅艷芳》票房大賣，無論在香港或內地一樣叫好叫座。不過期間就出現一件小插曲，梅姐胞兄梅啟明突然彈出告《梅艷芳》侵權，豈料之後卻遭以往一直同一陣線嘅梅媽以及太太割席反目，更加掀起一陣隔空罵戰，印象深刻，定非梅媽鬧梅啟明「躝癱」以及警告「脫離母子關係」莫屬！
陶大宇《倒轉地球》
講真，陶大宇近年已經將事業重移師內地，香港人唔係靠舊劇都爭啲唔記得咗佢！不過，陶大宇憑住佢嘅「撒旦吻過的聲音」以及「撥水式台風」，不斷重複重複又重複咁唱劉德華經典作品《倒轉地球》而風靡全國登上微博熱搜，由北方紅到返香港，人人都爭相模仿，唔單止《歡樂滿東華》都特登邀請佢以短片影式亮相籌款，有忠實粉絲更加為佢開設粉絲專頁，成為一時嘅網絡熱話！
蕾宏大戰
嚟到2021年嘅12月中，王力宏與李靚蕾驚爆離婚，及後李靚蕾（被稱為「蕾神」）更以發毀滅式長文去「清算」多年婚姻中王力宏的不是，包括出軌、召妓、人妻炮友等等，牽連甚廣，就連台灣女神徐若瑄至今亦未能洗脫罪名。事件轟動全球華人地區，除了將王力宏多年以多乖乖才子的形象徹底摧毀之外，更因為事件各位主角的「出招」而交織成一套「連續劇般」的「花生騷」，絕對係2021年最多話題的重頭戲。
2021年娛樂圈傷痛名單
2021年是香港娛樂圈傷感的一年，多名資深演藝人相繼離世，包括甘草演員李香琴、吳孟達、廖啟智、播音皇帝李我叔、大名娛樂老闆林建名、新藝城元老石天、資深演員黃樹棠、王鍾、張錚、林聰、夏玉麟、太極樂隊鍵琴手唐奕聰（Gary）、女子組合Face to Face吳少芳、抗癌歌手李明蔚、前TVB藝員陳積榮以及港台DJ閆擎等，令人非常惋惜。
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