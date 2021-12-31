2021娛樂圈大事回顧｜桃色風波覆蓋全年 MIRROR孖陶大宇攜手振興樂壇

2022年來臨喇，過去兩年全球受疫情影響底下，娛樂圈的生態受到嚴重打擊，終於喺近半年叫做開始慢慢復甦，無論係電影、電視、演唱會同公開活動等的數量都明顯提升！回望過去年，發現2021嘅桃色風波特別旺盛，當大家以為譚詠麟一事已經夠爆嘅時候，嚟到12月中再揭多單王力宏離婚嘅「蕾宏大戰」，花生可以話係由年頭食到年尾。