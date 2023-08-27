2023香港小姐︱現場直擊7大必睇焦點！2號再表演牧童笛、麥美恩疑似敏感發作
《2023香港小姐競選》現場直擊7大必睇焦點：
2023香港小姐競選︱1. AI主持Evelyn生硬兼奇怪
今年《2023香港小姐競選》其中一名大會司儀陳婉嫣（Evelyn），是由 AI 透過綜合過往 50 年港姐冠軍的參賽片段生成出來，更是史上第一位 AI 港姐司儀！雖然勇於挑戰新科技值得鼓勵，但可惜技術依然未夠成熟，AI主持Evelyn動作都非常生硬又奇怪，睇到網民都非常尷尬。
2023香港小姐競選︱2. 介紹環節超尷尬 四位主持不停照稿讀
今年由四位「愛妻號」陳豪、陳山聰、蕭正楠和陳展鵬擔任主持，不過雖然四位演技了得，但主持功力就認真麻麻。在首個環節開始就開始瘋狂照稿讀，其中以陳豪最為嚴重。網民都留言狠批：「四條友講野悶到，講啲野同班佳麗啲對答無關係嘅。」
2023香港小姐競選︱3. 嘉賓由黎明「降呢」到吳業坤
去年有天王黎明做嘉賓，大陣仗到飛機登場，不過今年就只得吳業坤坤哥做嘉賓。雖然坤哥表現得唔錯，又有台風，但網民都指未免「降呢」得太誇張：「坤哥都上到位」、「睇嚟大台真係幾拮据」、「做咩有個毒X唱歌」等。
2023香港小姐競選︱4. AI佳麗50年後樣貌：點解選美要睇阿婆？
今年為了符合AI主題，有一Part用AI為一班港姐合成50年後的樣貌，再疑似搵一班配音員返嚟配音扮AI，讓佳麗與「未來」的佳麗對話。大批網民都狠批呢Part超悶又無聊：「邊有選美比賽會走去老化自己啲佳麗」、「最新嘅科技都可以用到咁大陣老人除」、「農曆7月…玩呢味野」、「我想睇女 點解會有呀婆」等。
5. 泳裝環節包到實一實
到真正泳裝環節之前，16位佳麗都只換上比基尼上衣，不過又著外套，又著長褲包到實一實，得有份晉級10強的佳麗先有份著「真泳衣」進行泳裝問答環節，睇到一班網民眼火爆：「係唔係入左圍之後先除褲除衫泳裝問答」。
6.黃泳嘉再表演牧童笛繼續走音
2號黃泳嘉（Jessica）早前在才藝表演中選擇表演小學時經常吹的牧童笛，但技術卻非常一般，甚至吹《 My Heart Will Go On 》吹到嚴重走音，該段片段更獲得超過1萬個Like。今日到泳衣環節，Jessica又再表演牧童笛，不過都係繼續走音，笑爆全場。
7.麥美恩疑似敏感發作 超專業繼續主持
有份主持泳裝環節的麥美恩疑似敏感發作，心口前有多噠紅印，網網民都話睇落都覺得痕。不過麥美恩依然非常專業，一啲都冇表現出不適神情！
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