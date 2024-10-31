網傳2024年「叱咤十大」名單曝光 只得2位鏡仔上榜 網民對名單感不滿
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「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2024」將於下週一（11月4日）於昂坪舉行記者招待會，日前網上就傳出今年有份入選「叱咤十大」疑似流出名單，其中只得兩位鏡仔上榜，惹來大批網民對名單感到不滿！
2024叱咤十大名單疑似曝光
「叱咤十大」名單向來難以推測，但在日前就有疑似今年叱咤十大名單流出，其中MIRROR成員只得Ian陳卓賢和Anson Lo兩人入圍，Edan和姜濤都榜上無名。其他實力唱將如馮允謙、雲浩影、林奕匡 、陳凱詠和容祖兒都有份上榜。當中還有兩首後備入選歌曲《趁你旅行時搬走》 Moon Tang同《新牌仔》李幸倪(Gin Lee)。
網民對名單感不滿
名單一流出，不少網民都對名單感不滿，不少人都認為少人聽電台，排名根本已經失去代表性：「仲有咩代表性 而家睇各大streaming 排名仲有代表性」、「streaming咪又係刷出嚟」、「總好過一個電台扮公正」、「林奕匡 / 黃妍 / 葉巧琳 -藝術與科學 乜X野嚟」、「其實而家仲有人聽電台咩」等。
2024叱咤十大疑似流出名單
10）Ian 陳卓賢 – Lost at first sight（MV觀看次數： 3,137,553）
9）Anson Lo盧瀚霆 – Hey Hey OK!（MV觀看次數：6,094,688）
8）陳健安 – 戀愛腦之死（MV觀看次數：335,917）
7）洪嘉豪 – 黑玻璃（MV觀看次數：7,813,341）
6）林奕匡 / 黃妍 / 葉巧琳 – 藝術與科學（MV觀看次數：-）
5） Kiri T – 至少做一件離譜的事（MV觀看次數：4,289,429）
4）容祖兒 – 九秒九（MV觀看次數：1,146,763）
3）Jace陳凱詠 – 間歇性休眠（MV觀看次數：110,445）
2）Cloud 雲浩影 – 回憶半分鐘（MV觀看次數：1,423,549）
1）Jay Fung 馮允謙 ft. Marf 邱彥筒 – All That I Want（MV觀看次數：490,493）
圖片來源：IG@keung_show、IG@ansonlht、YouTube@The First Take