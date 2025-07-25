2025港姐特訓班｜大熱施宇琪直言混血兒有優勢 佳麗孖鄧智堅連環重現經典劇超搶fo

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《2025香港小姐競選》決賽將於8月31日隆重舉行。今年大會主題為「Do You Wanna Be…」，以帶出港姐的「無限可能性」。繼前上載了14位佳麗的自我介紹片段及公布了眾人的MBTI後，本周又上載了14位佳麗答IQ題的有趣短片。今晚（25日）更會播出《2025港姐特訓班》，本周五率先出場的佳麗為1號至7號，接受冠軍級港姐謝寧、陳法蓉，以及麥美恩、朱凱婷四位師姐考驗及教路！

香港小姐2025｜8月31號決賽 14位佳麗背景大公開+私下靚相大公開！

2025港姐特訓班｜陳法蓉爆笑相認佳麗藝人父親

7位佳麗之中，以「大長今童星」、3號蔡華英最有記憶點！於英國Leeds University（里茲大學）修讀舞蹈課程、鍾情K-Pop及現代舞的蔡華英，按四位師姐要求即場表演K-Pop，信心十足的蔡華英跳時不但信心十足又迷人，而且踢腿功夫更相當了得，其中一個單腳向後踢的動作、腳板竟差點碰到後腦勺，成功以一招驚艷現場四位師姐。蔡華英之前曾透露爸爸郭城俊是無綫前藝人，結果製作組翻查資料，竟發現陳法蓉更曾與蔡華英爸爸一起拍攝宣傳照，陳法蓉更叮囑蔡華英：「你幫我同你爸爸Say Hello啊。」

2025港姐特訓班 香港小姐 「大長今童星」3號蔡華英於英國修讀舞蹈課程，今集佢更會即場表演K-Pop舞蹈！（圖片來源：TVB）
「大長今童星」3號蔡華英於英國修讀舞蹈課程，今集佢更會即場表演K-Pop舞蹈！（圖片來源：TVB）
2025港姐特訓班 香港小姐 蔡華英就算著住高踭鞋都完全唔影響發揮，仲會展示超強柔軟度！（圖片來源：TVB）
蔡華英就算著住高踭鞋都完全唔影響發揮，仲會展示超強柔軟度！（圖片來源：TVB）
2025港姐特訓班 香港小姐 陳法蓉同朱凱婷睇到超驚喜！（圖片來源：TVB）
陳法蓉同朱凱婷睇到超驚喜！（圖片來源：TVB）
2025港姐特訓班 香港小姐 蔡華英之前曾透露爸爸郭城俊是無綫前藝人，結果製作組翻查資料，竟發現陳法蓉更曾與蔡華英爸爸一起拍攝宣傳照，陳法蓉更叮囑蔡華英：「你幫我同你爸爸Say Hello啊。」（圖片來源：TVB）
蔡華英之前曾透露爸爸郭城俊是無綫前藝人，結果製作組翻查資料，竟發現陳法蓉更曾與蔡華英爸爸一起拍攝宣傳照，陳法蓉更叮囑蔡華英：「你幫我同你爸爸Say Hello啊。」（圖片來源：TVB）

2025港姐特訓班｜大熱施宇琪直言混血兒有優勢

同樣一招令現場四位師姐為之驚艷的，還有7號施宇琪。朱凱婷問施宇琪會否覺得身為混血兒有優勢，施宇琪大方淡定回應：「可能啩，因為如果啲觀眾見到我彈古箏，一定會好有印象。我細個點解咁勤力學中文，因為我發現我中文成績好，真係會好多人留意到，有個反差真係可以幫到你突出自己。」麥美恩聽畢大為讚嘆：「嘩！你計算太精準喇！」謝寧亦忍不住大讚：「好犀利！」四位師姐除大讚施宇琪自信淡定，又大讚她笑容甜美。為了參選港姐立定決心減肥14公斤的施宇琪，在節目中再度展現驚人意志及毅力，由於施宇琪即場挑戰報讀免責聲明時表現未如理想，施宇琪事後即表示要不停錄影自己說話時的情況、直到可以改善問題為止。

2025港姐特訓班 香港小姐 7號施宇琪在節目上被問到會否覺得身為混血兒有優勢，佢就直言可能會有，並表示「我發現我中文成績好，真係會好多人留意到，有個反差真係可以幫到你突出自己。」（圖片來源：TVB）
7號施宇琪在節目上被問到會否覺得身為混血兒有優勢，佢就直言可能會有，並表示「我發現我中文成績好，真係會好多人留意到，有個反差真係可以幫到你突出自己。」（圖片來源：TVB）
2025港姐特訓班 香港小姐 不過施宇琪即場挑戰報讀免責聲明時表現未如理想，佢事後表示要不停錄影自己說話時的情況、直到可以改善問題為止。（圖片來源：TVB）
不過施宇琪即場挑戰報讀免責聲明時表現未如理想，佢事後表示要不停錄影自己說話時的情況、直到可以改善問題為止。（圖片來源：TVB）
2025港姐特訓班 香港小姐 施宇琪自首輪面試時就被網民封為大熱，而佢在「網絡最強人氣TOP 5」投票中，更暫列榜首，人氣強勁！（圖片來源：TVB）
施宇琪自首輪面試時就被網民封為大熱，而佢在「網絡最強人氣TOP 5」投票中，更暫列榜首，人氣強勁！（圖片來源：TVB）

2025港姐特訓班｜佳麗鍾情麥美恩遭取笑「重口味」

另一焦點佳麗，是被麥美恩整蠱的6號朱文慧。填寫資料時報稱鍾情麥美恩的朱文慧、先被陳法蓉取笑「重口味」，之後與麥美恩合演趣劇時，遭對方「突擊考驗」，麥美恩連番爆肚及「搶嘢」，令朱文慧哭笑不得，最終更要高呼求饒：「OMG，點解你要咁樣Trick我？」場面搞笑。

2025港姐特訓班 香港小姐 6號朱文慧在填寫資料時報稱鍾情麥美恩，更被陳法蓉取笑「重口味」！（圖片來源：TVB）
6號朱文慧在填寫資料時報稱鍾情麥美恩，更被陳法蓉取笑「重口味」！（圖片來源：TVB）
2025港姐特訓班 香港小姐 朱文慧之後與麥美恩合演趣劇時，遭對方「突擊考驗」，麥美恩更連番爆肚及「搶嘢」！（圖片來源：TVB）
朱文慧之後與麥美恩合演趣劇時，遭對方「突擊考驗」，麥美恩更連番爆肚及「搶嘢」！（圖片來源：TVB）
2025港姐特訓班 香港小姐 朱文慧更被麥美恩搞到哭笑不得，最終更要高呼求饒：「OMG，點解你要咁樣Trick我？」（圖片來源：TVB）
朱文慧更被麥美恩搞到哭笑不得，最終更要高呼求饒：「OMG，點解你要咁樣Trick我？」（圖片來源：TVB）

2025港姐特訓班｜李尹嫣靚聲上陣自爆參加過《聲秀》

「特訓班」內容其實相當多元，除了四位港姐師姐，還請來了藝訓班戲劇導師鄧智堅，先後與2號甘詠寧、4號莫凡及5號曾閱遙挑戰《愛‧回家之開心速遞》、《新聞女王》及《男親女愛》中的經典場口；當中接到要喪打鄧智堅任務的曾閱遙，演出期間雖忍俊不禁，但全程打堅叔打得十分過癮，喜感爆燈，獲陳法蓉大讚可愛。而1號李尹嫣，則負責表演獻唱《喜歡你》。坦言想做歌星的尹嫣，原來之前曾報名《聲秀》，可惜最終66強止步。對於尹嫣唱功，陳法蓉給予正評：「一定要畀啲掌聲佢，我聽到你把聲真係好驚，但把聲本身都幾好聽。」

2025港姐特訓班 香港小姐 2號甘詠寧在節目上挑戰《愛‧回家之開心速遞》經典場面，更會與曾奪「最佳男配角」嘅鄧智堅對戲。（圖片來源：TVB）
2號甘詠寧在節目上挑戰《愛‧回家之開心速遞》經典場面，更會與曾奪「最佳男配角」嘅鄧智堅對戲。（圖片來源：TVB）
2025港姐特訓班 香港小姐 曾任職新聞編輯嘅4號莫凡則會與鄧智堅重現《新聞女王》嘅場面。（圖片來源：TVB）
曾任職新聞編輯嘅4號莫凡則會與鄧智堅重現《新聞女王》嘅場面。（圖片來源：TVB）
2025港姐特訓班 香港小姐 5號曾閱遙就與鄧智堅重現《男親女愛》嘅經典場面，接到要喪打鄧智堅任務嘅曾閱遙，演出期間雖忍俊不禁，但全程打堅叔打得十分過癮！（圖片來源：TVB）
5號曾閱遙就與鄧智堅重現《男親女愛》嘅經典場面，接到要喪打鄧智堅任務嘅曾閱遙，演出期間雖忍俊不禁，但全程打堅叔打得十分過癮！（圖片來源：TVB）
2025港姐特訓班 香港小姐 1號李尹嫣在節目上大展歌喉，坦言想做歌星嘅佢，原來之前曾報名《聲秀》，可惜最終66強止步（圖片來源：TVB）
1號李尹嫣在節目上大展歌喉，坦言想做歌星嘅佢，原來之前曾報名《聲秀》，可惜最終66強止步（圖片來源：TVB）

撰文：東方新地圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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