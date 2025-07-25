2025港姐特訓班｜大熱施宇琪直言混血兒有優勢 佳麗孖鄧智堅連環重現經典劇超搶fo
香港小姐2025｜8月31號決賽 14位佳麗背景大公開+私下靚相大公開！
2025港姐特訓班｜陳法蓉爆笑相認佳麗藝人父親
7位佳麗之中，以「大長今童星」、3號蔡華英最有記憶點！於英國Leeds University（里茲大學）修讀舞蹈課程、鍾情K-Pop及現代舞的蔡華英，按四位師姐要求即場表演K-Pop，信心十足的蔡華英跳時不但信心十足又迷人，而且踢腿功夫更相當了得，其中一個單腳向後踢的動作、腳板竟差點碰到後腦勺，成功以一招驚艷現場四位師姐。蔡華英之前曾透露爸爸郭城俊是無綫前藝人，結果製作組翻查資料，竟發現陳法蓉更曾與蔡華英爸爸一起拍攝宣傳照，陳法蓉更叮囑蔡華英：「你幫我同你爸爸Say Hello啊。」
2025港姐特訓班｜大熱施宇琪直言混血兒有優勢
同樣一招令現場四位師姐為之驚艷的，還有7號施宇琪。朱凱婷問施宇琪會否覺得身為混血兒有優勢，施宇琪大方淡定回應：「可能啩，因為如果啲觀眾見到我彈古箏，一定會好有印象。我細個點解咁勤力學中文，因為我發現我中文成績好，真係會好多人留意到，有個反差真係可以幫到你突出自己。」麥美恩聽畢大為讚嘆：「嘩！你計算太精準喇！」謝寧亦忍不住大讚：「好犀利！」四位師姐除大讚施宇琪自信淡定，又大讚她笑容甜美。為了參選港姐立定決心減肥14公斤的施宇琪，在節目中再度展現驚人意志及毅力，由於施宇琪即場挑戰報讀免責聲明時表現未如理想，施宇琪事後即表示要不停錄影自己說話時的情況、直到可以改善問題為止。
2025港姐特訓班｜佳麗鍾情麥美恩遭取笑「重口味」
另一焦點佳麗，是被麥美恩整蠱的6號朱文慧。填寫資料時報稱鍾情麥美恩的朱文慧、先被陳法蓉取笑「重口味」，之後與麥美恩合演趣劇時，遭對方「突擊考驗」，麥美恩連番爆肚及「搶嘢」，令朱文慧哭笑不得，最終更要高呼求饒：「OMG，點解你要咁樣Trick我？」場面搞笑。
2025港姐特訓班｜李尹嫣靚聲上陣自爆參加過《聲秀》
「特訓班」內容其實相當多元，除了四位港姐師姐，還請來了藝訓班戲劇導師鄧智堅，先後與2號甘詠寧、4號莫凡及5號曾閱遙挑戰《愛‧回家之開心速遞》、《新聞女王》及《男親女愛》中的經典場口；當中接到要喪打鄧智堅任務的曾閱遙，演出期間雖忍俊不禁，但全程打堅叔打得十分過癮，喜感爆燈，獲陳法蓉大讚可愛。而1號李尹嫣，則負責表演獻唱《喜歡你》。坦言想做歌星的尹嫣，原來之前曾報名《聲秀》，可惜最終66強止步。對於尹嫣唱功，陳法蓉給予正評：「一定要畀啲掌聲佢，我聽到你把聲真係好驚，但把聲本身都幾好聽。」