2025港姐特訓班｜大熱施宇琪直言混血兒有優勢 佳麗孖鄧智堅連環重現經典劇超搶fo

《2025香港小姐競選》決賽將於8月31日隆重舉行。今年大會主題為「Do You Wanna Be…」，以帶出港姐的「無限可能性」。繼前上載了14位佳麗的自我介紹片段及公布了眾人的MBTI後，本周又上載了14位佳麗答IQ題的有趣短片。今晚（25日）更會播出《2025港姐特訓班》，本周五率先出場的佳麗為1號至7號，接受冠軍級港姐謝寧、陳法蓉，以及麥美恩、朱凱婷四位師姐考驗及教路！