2025風生水起｜莊子璇胡美貽女僕裝鬥搶fo 其中一位竟被批有陷三角戀危機

TVB節目《2025風生水起》由堪輿學家麥玲玲、李丞責從玄學、風水、相學等角度為大家分析2025年嘅運程。昨晚（5日）播出的最新一集最搶fo嘅除咗有風水事項外，主持莊子璇（Hilary）、胡美貽（Nicole）以及徐文浩扮鬼扮馬為大家講解風水同樣話題十足！而莊子璇同胡美貽更即將接受麥玲玲師傅嘅點評，其中1位更被指有機會會做第三者……