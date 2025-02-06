2025風生水起｜莊子璇胡美貽女僕裝鬥搶fo 其中一位竟被批有陷三角戀危機
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TVB節目《2025風生水起》由堪輿學家麥玲玲、李丞責從玄學、風水、相學等角度為大家分析2025年嘅運程。昨晚（5日）播出的最新一集最搶fo嘅除咗有風水事項外，主持莊子璇（Hilary）、胡美貽（Nicole）以及徐文浩扮鬼扮馬為大家講解風水同樣話題十足！而莊子璇同胡美貽更即將接受麥玲玲師傅嘅點評，其中1位更被指有機會會做第三者……
2025風生水起｜莊子璇胡美貽女僕裝鬥搶fo
昨晚（5日）一集，莊子璇及胡美貽以女僕裝出場，在堪輿學家黃楚淇師傅帶領下，為大家講解打掃家居需注意的風水事項。搞笑的是，當師傅一本正經於鏡頭當眼處講解風水時，莊子璇與胡美貽齊齊在不顯眼的角落落力做出各式各樣表情予以配合，還大做「心心手勢」搶焦。同為港姐出身的莊子璇與胡美貽，兩人的女僕打扮均相當亮麗，黑絲look更將二人的長腿展露無遺。至於向來扮嘢無底線的徐文浩，本周最搶眼造型絕對是先係嚇一跳、然後得啖笑的「阿珠媽」Look！
2025風生水起｜呢位被批有陷三角戀危機
三位主持在明晚（7日）播出的最後一集中，還會接受麥玲玲師傅指點迷津。玲玲師傅指莊子璇坐擁觀眾緣之餘，長輩緣亦相當不俗，但要注意的是命格容易鑽牛角尖，玲玲師傅說：「佢適宜多搵人傾訴。」玲玲師傅還指根據莊子璇面相，甚有機會陷入三角戀：「佢塊面有橫刀奪愛痣，感情方面易有第三者。」談到胡美貽，玲玲師傅除指她會嫁個有錢人之餘，更揚言胡美貽大有機會在蛇年「喜事重重」，暗示胡美貽隨時閃婚之餘，還會有其他喜事，家燕姐即大為驚喜，並笑言：「要儲定人情喇！」
撰文：東方新地圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期