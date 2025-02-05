2025風生水起｜葉蒨文被批做主持「搞亂檔」 李芷晴呢樣嘢「相當唔錯」

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TVB節目《2025風生水起》由堪輿學家麥玲玲、李丞責從玄學、風水、相學等角度為大家分析2025年嘅運程。日前（3日）播出的最新一集就邀請到最近人氣急升嘅《愛回家》女神葉蒨文（Sophie），以及李芷晴（Stephanie）現身，2人更獲麥玲玲師傅在節目上為其分析事業及姻緣等方面嘅運程……

2025風生水起｜葉蒨文被批唔啱做主持

近期人氣急升、本身擁中國舞12級資格的葉蒨文，透露有意向打女路線發展，希望將學過的技能派上用場；對於葉蒨文的事業運，玲玲師傅直指她適宜拍劇以及演一些古靈精怪的角色：「佢適合演啲少人演嘅角色，例如聾啞人士或者自閉症，佢會演得好好。」葉蒨文聞言即和應：「之前喺藝訓班，有監製叫我演一場戲，然後佢就話：『你都幾啱演精神病人』。」玲玲師傅還補充指葉蒨文做主持「搞亂檔」居多。

2025風生水起 葉蒨文 葉蒨文獲玲玲師傅指適宜拍劇以及演古靈精怪的角色。（圖片來源：TVB）
葉蒨文獲玲玲師傅指適宜拍劇以及演古靈精怪的角色。（圖片來源：TVB）
2025風生水起 葉蒨文 玲玲師傅更指葉蒨文「適合演啲少人演嘅角色，例如聾啞人士或者自閉症，佢會演得好好。」（圖片來源：TVB）
玲玲師傅更指葉蒨文「適合演啲少人演嘅角色，例如聾啞人士或者自閉症，佢會演得好好。」（圖片來源：TVB）
2025風生水起 葉蒨文 葉蒨文近期憑處境劇《愛回家之開心速遞》Candy一角人氣急升。（圖片來源：ig@sophieysm）
葉蒨文近期憑處境劇《愛回家之開心速遞》Candy一角人氣急升。（圖片來源：ig@sophieysm）
2025風生水起 葉蒨文 葉蒨文更火速成為網民力捧嘅《愛回家》女神！（圖片來源：ig@sophieysm）
葉蒨文更火速成為網民力捧嘅《愛回家》女神！（圖片來源：ig@sophieysm）

2025風生水起｜李芷晴呢樣嘢「相當唔錯」

至於被批為適合向主持方向發展的李芷晴，被玲玲師傅讚學習能力高，但因受「焦慮星」影響，容易有負面思想：「佢諗得比較多，可能好後生就會諗：『哎吔，老咗嘅時候，我有幾多退休金呢？』」

談到兩位女神姻緣，玲玲師傅指李芷晴「嫁得相當唔錯」，至於葉蒨文的對象則無論年紀或是地域距離都需要遠一點，並直指葉蒨文感情問題複雜：「因為佢感情思維唔多正路，容易鍾意，但又唔容易滿足。」

2025風生水起 葉蒨文 玲玲師傅指李芷晴適合向主持方向發展。（圖片來源：TVB）
玲玲師傅指李芷晴適合向主持方向發展。（圖片來源：TVB）
2025風生水起 葉蒨文 玲玲師傅更直言李芷晴嘅姻緣運佳，會「嫁得相當唔錯」！（圖片來源：TVB）
玲玲師傅更直言李芷晴嘅姻緣運佳，會「嫁得相當唔錯」！（圖片來源：TVB）
2025風生水起 葉蒨文 李芷晴於《愛回家之開心速遞》中飾演Elaine一角，角色同樣大受歡迎！（圖片來源：ig@step_bystep）
李芷晴於《愛回家之開心速遞》中飾演Elaine一角，角色同樣大受歡迎！（圖片來源：ig@step_bystep）
2025風生水起 葉蒨文 李芷晴仲趁住過年在社交平台大派美腿賀新歲！（圖片來源：ig@step_bystep）
李芷晴仲趁住過年在社交平台大派美腿賀新歲！（圖片來源：ig@step_bystep）

撰文：東方新地圖片來源：TVB、ig@sophieysm、ig@step_bystep資料或影片來源：原文刊於新假期

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