2025風生水起｜葉蒨文被批做主持「搞亂檔」 李芷晴呢樣嘢「相當唔錯」
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TVB節目《2025風生水起》由堪輿學家麥玲玲、李丞責從玄學、風水、相學等角度為大家分析2025年嘅運程。日前（3日）播出的最新一集就邀請到最近人氣急升嘅《愛回家》女神葉蒨文（Sophie），以及李芷晴（Stephanie）現身，2人更獲麥玲玲師傅在節目上為其分析事業及姻緣等方面嘅運程……
2025風生水起｜葉蒨文被批唔啱做主持
近期人氣急升、本身擁中國舞12級資格的葉蒨文，透露有意向打女路線發展，希望將學過的技能派上用場；對於葉蒨文的事業運，玲玲師傅直指她適宜拍劇以及演一些古靈精怪的角色：「佢適合演啲少人演嘅角色，例如聾啞人士或者自閉症，佢會演得好好。」葉蒨文聞言即和應：「之前喺藝訓班，有監製叫我演一場戲，然後佢就話：『你都幾啱演精神病人』。」玲玲師傅還補充指葉蒨文做主持「搞亂檔」居多。
2025風生水起｜李芷晴呢樣嘢「相當唔錯」
至於被批為適合向主持方向發展的李芷晴，被玲玲師傅讚學習能力高，但因受「焦慮星」影響，容易有負面思想：「佢諗得比較多，可能好後生就會諗：『哎吔，老咗嘅時候，我有幾多退休金呢？』」
談到兩位女神姻緣，玲玲師傅指李芷晴「嫁得相當唔錯」，至於葉蒨文的對象則無論年紀或是地域距離都需要遠一點，並直指葉蒨文感情問題複雜：「因為佢感情思維唔多正路，容易鍾意，但又唔容易滿足。」
撰文：東方新地圖片來源：TVB、ig@sophieysm、ig@step_bystep資料或影片來源：原文刊於新假期