2026 香港小姐競選｜6號盧蔚晴奇招突圍！打碟溝水墨畫嚇窒評審馮盈盈？

TVB節目《2026 香港小姐競選》昨晚（3日）進行才藝驗收直播，12位候選佳麗施展渾身解數，當中6號盧蔚晴（Jasmine）竟以「打碟Crossover水墨畫」奇招上陣，極具反差的表演不但令全場眼前一亮，更獲評審激讚，究竟呢個破格表演有幾震撼？