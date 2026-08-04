2026 香港小姐競選｜6號盧蔚晴奇招突圍！打碟溝水墨畫嚇窒評審馮盈盈？
廣告
TVB節目《2026 香港小姐競選》昨晚（3日）進行才藝驗收直播，12位候選佳麗施展渾身解數，當中6號盧蔚晴（Jasmine）竟以「打碟Crossover水墨畫」奇招上陣，極具反差的表演不但令全場眼前一亮，更獲評審激讚，究竟呢個破格表演有幾震撼？
盧蔚晴主播Look變身DJ 突畫水墨蝦全場拍爛手掌
在昨晚的直播中，花了約一個月時間練習的6號盧蔚晴先以一身端莊的新聞女主播造型登場，配上無綫新聞報道背景音樂，氣氛十足。豈料音樂一轉為《活著 Viva》，她即脫掉外套，露出型格皮背心，化身型格DJ投入捽碟。最令人意想不到的是，Jasmine在打碟同時，竟即場揮毫畫起「水墨蝦」，這個充滿創意的舉動，瞬間令所有評審及觀眾驚艷，紛紛拍爛手掌。
馮盈盈睇到O嘴 提議決賽畫多兩隻蝦
盧蔚晴的破格演出成功俘虜一眾評審，當中港姐師姐馮盈盈、黃嘉雯及陳懿德，以及專業排舞老師Candy和細C都對其表演讚不絕口。馮盈盈更笑著向Jasmine提議，在決賽當晚可以畫多兩隻「水墨蝦」，取其「哈哈哈」的諧音，以配合「歡樂」的主題，可見對其創意極為欣賞。
網民洗版激讚有創意：「估佢唔到！」
直播一出，網民隨即洗版式討論盧蔚晴的表演，反應相當熱烈。不少網民都大讚她的才藝夠新穎：「呢個組合真係估佢唔到，DJ加水墨畫？好有諗頭！」、「睇到佢畫蝦嗰下真係笑咗，好有娛樂性！」、「終於有啲新意，唔係個個都跳K-pop或者芭蕾舞。」、「支持Jasmine！希望決賽見到三隻蝦！哈哈哈！」、「呢啲先叫才藝表演嘛，有反差有驚喜！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期