2026 香港小姐競選｜1號袁絲珩被指似王菲！2號李澤欣速學兩日上陣？
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《2026 香港小姐競選》昨晚（3日）舉行才藝直播，兩大熱門佳麗1號袁絲珩與2號李澤欣同樣選擇跳舞對撼！袁絲珩的街舞被讚有師姐王菲的影子，而李澤欣則被爆僅花兩日速成舞步，表現卻獲讚厲害，兩大熱門正面交鋒，誰的表現更勝一籌？
袁絲珩街舞跳出野性美 獲讚有師姐王菲影子
身形高䠷、樣子甜美的1號袁絲珩，在才藝表演中選擇了搶眼度十足的街舞。令人驚喜的是，外表斯文的她跳起舞來卻充滿野性美，強烈的反差感成功吸引評審目光，更被大讚有當年港姐師姐王菲的影子，星味十足。
熱門李澤欣Jazz Funk跳到亂髮 馮盈盈讚零喘氣
另一熱門佳麗2號李澤欣則選跳Jazz Funk，表演時異常投入，跳到一頭亂髮亦毫不在意，完全沉醉在音樂與舞蹈之中。表演結束後，她竟然接近零喘氣，驚人的體能獲師姐馮盈盈大讚厲害，表現令人印象深刻。
李澤欣被爆僅練兩日舞 評審有讚有彈
不過更令人驚訝的是，原來李澤欣前後只用了兩日時間去速學這隻舞！雖然評審點評其演出「爭定點位」及「冇乜節奏感」，尚有進步空間，但能在如此短時間內有此表現，足已證明她天資可嘉，潛力無限。
網民熱議兩大熱門：「一個有星味一個有潛力！」
兩位熱門佳麗的對決引發網民熱烈討論，各有支持者：「1號個樣甜但跳舞好有反差，有啲星味！」、「講真，話佢似王菲又誇張咗啲，但係幾有型！」、「2號跳到頭髮亂晒都唔喘氣，體能好勁！」、「練兩日跳到咁算係咁啦，畀啲時間佢應該會好勁。」、「兩個都好有特色，一個型格一個潛力股，好難揀！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期