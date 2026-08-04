2026 香港小姐競選｜1號袁絲珩被指似王菲！2號李澤欣速學兩日上陣？

《2026 香港小姐競選》昨晚（3日）舉行才藝直播，兩大熱門佳麗1號袁絲珩與2號李澤欣同樣選擇跳舞對撼！袁絲珩的街舞被讚有師姐王菲的影子，而李澤欣則被爆僅花兩日速成舞步，表現卻獲讚厲害，兩大熱門正面交鋒，誰的表現更勝一籌？