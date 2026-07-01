2026 香港小姐競選｜師姐陳懿德送「元氣三寶」！叮囑師妹外景拍攝最緊要一件事？
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《2026 香港小姐競選》外景拍攝行程緊密，一眾佳麗難免壓力爆煲！師姐陳懿德（德德）見狀，立即為其帶領的Team A成員送上「德德袋」，內含三大法寶，場面溫馨。德德更苦口婆心叮囑師妹們最重要的一件事，究竟是甚麼秘密武器，能幫助佳麗們保持最佳狀態？
陳懿德親自準備「德德袋」 三大法寶曝光勁貼心
面對緊湊的外景拍攝，德德師姐為其帶領的Team A四位成員，包括1號袁絲珩（Bernice）、2號李澤欣（Scarlett）、7號楊媛媛（Vera）及12號湯家琳（Caris），每人送上一袋精心準備的「德德袋」。袋中裝有三大法寶，分別是「維他命C」、「去水腫茶」及「黑朱古力」，可謂照顧周到。德德解釋，這些都是為了幫助師妹們在鏡頭前維持最佳狀態，盡顯師姐的細心與體貼。
德德師姐苦口婆心叮囑 「千萬不能生病」
除了送上實用禮物，德德師姐更化身健康顧問，向師妹們分享保持元氣的秘訣。她語重心長地叮囑大家千萬不能生病，並逐一解釋禮物的用法：「維他命C真係要飲，去水腫茶每朝起身飲，上鏡比較靚，食朱古力令你哋更有精力。」簡單幾句話，充滿了對師妹們的關懷，提醒她們在追夢的同時，也要時刻注意身體健康。
網民激讚德德師姐細心 「呢啲師姐去邊度搵」
德德師姐的暖心舉動引來網民熱議，不少人大讚她細心又體貼。有網民留言表示：「德德師姐真係好warm！好細心！」、「去水腫茶同黑朱古力真係選美恩物，好實用！」、「有咁嘅師姐帶住，Team A啲佳麗實好幸福。」、「呢啲先係真正嘅師姐風範，唔係淨係識得鬧人。」、「睇到都覺得好感動，希望師妹們加油！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期