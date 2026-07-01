2026 香港小姐競選｜師姐陳懿德送「元氣三寶」！叮囑師妹外景拍攝最緊要一件事？

《2026 香港小姐競選》外景拍攝行程緊密，一眾佳麗難免壓力爆煲！師姐陳懿德（德德）見狀，立即為其帶領的Team A成員送上「德德袋」，內含三大法寶，場面溫馨。德德更苦口婆心叮囑師妹們最重要的一件事，究竟是甚麼秘密武器，能幫助佳麗們保持最佳狀態？