2026 香港小姐競選｜馮盈盈送驚人禮物！竟封兩佳麗做「鮮血騎士」保護隊友？

《2026 香港小姐競選》外景拍攝移師郊外，師姐馮盈盈（盈盈）竟為隊員送上超乎想像的「驚喜」大禮，更即場進行爆笑任命儀式，引發全場嘩然！究竟她送了甚麼奇特禮物，又要佳麗擔當甚麼搞笑崗位，背後又有何用意？