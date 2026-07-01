2026 香港小姐競選｜馮盈盈送驚人禮物！竟封兩佳麗做「鮮血騎士」保護隊友？
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《2026 香港小姐競選》外景拍攝移師郊外，師姐馮盈盈（盈盈）竟為隊員送上超乎想像的「驚喜」大禮，更即場進行爆笑任命儀式，引發全場嘩然！究竟她送了甚麼奇特禮物，又要佳麗擔當甚麼搞笑崗位，背後又有何用意？
盈盈師姐送禮物超乎想像 竟送「電蚊拍」防蚊咬
由盈盈師姐帶領的Team B，成員包括3號李澄晴（Chorie）、5號魏欣（Etherine）、9號周芳姿（Gracia）及10號陳梓穎（Cecilia）。得知外景行程將到郊外地方取景，向來務實的馮盈盈，擔心師妹們會被蚊叮蟲咬影響皮膚狀態，竟然為每人送上一份別出心裁的禮物——「電蚊拍」！這份極具創意的禮物，盡顯她鬼馬又實際的風格。
即場委任「鮮血騎士」！馮盈盈爆笑金句保護師妹
送出「電蚊拍」後，馮盈盈更即場發揮創意，委任5號Etherine與10號Cecilia擔任「鮮血騎士」及「血液守護者」，負責在拍攝期間保護全隊成員免受蚊蟲滋擾。她更下達指令：「保護我哋皮膚健康，一隻蚊都唔可以咬我哋組女仔。」此舉不但引得師妹們大笑，更巧妙地讓她們感受到團隊合作的重要性，氣氛相當融洽。
網民笑爆讚馮盈盈夠貼地 「不愧係FYY！」
馮盈盈的獨特作風引來網民熱烈討論，紛紛笑言禮物非常「貼地」。網民留言：「笑死！送電蚊拍真係好馮盈盈！」、「『鮮血騎士』個名好有創意，好玩得！」、「呢份禮物最實際，郊外真係好多蚊，FYY好有經驗！」、「比起其他虛無縹緲嘅嘢，呢份禮物先係真心為師妹著想。」、「Team B氣氛一定好好，有盈盈帶住真係好開心！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期