2026 香港小姐競選｜5號魏欣舞霸上身！A4腰配馬甲線震驚全場！

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《2026 香港小姐競選》12位候選佳麗昨晚（3日）在才藝直播中正面交鋒，當中「跳舞組」競爭激烈，而5號魏欣憑藉超班實力突圍而出！她不但大騷弗到漏油的S形身材及驚人柔軟度，其清晰的馬甲線更令評審嘩然，難道已穩奪才藝獎項？

魏欣Kpop Dance狂騷S身形 一字馬加碼晒肌肉力量

在8位表演跳舞的佳麗中，5號魏欣的Kpop Dance最為吸睛。表演期間，她與8號鄧匡閔、9號周芳姿同樣做出「一字馬」高難度動作，大晒驚人柔軟度。不過魏欣的表演更進一步，不少大幅度動作都展現出強而有力的肌肉力量，配上其零贅肉的S身形、纖幼的「A4腰」及清晰可見的馬甲線，整個舞台表現極具爆炸力，視覺效果震撼。

自細習舞精通5大舞種 魏欣超班實力被揭

魏欣的超卓舞技源於自小的刻苦訓練，據悉她學過的舞種非常廣泛，當中包括芭蕾舞、拉丁舞、現代舞、K-Pop及Jazz等，舞蹈根基極為深厚。在昨晚的表演中，她施展渾身解數，將多年所學融會貫通，展現出遠超業餘水平的專業實力，難怪表現如此亮眼。

馮盈盈陳懿德睇到嘩嘩聲 專業排舞師都讚好

魏欣的完美演出，令擔任評審的港姐師姐馮盈盈及陳懿德都看得嘆為觀止，讚不絕口。就連一向要求甚高的兩位專業排舞老師Candy及細C，亦對魏欣的表現大感滿意，可見其「舞霸」級數的實力已獲得一致肯定。

網民一面倒睇好：「冠軍相出哂嚟！」

節目播出後，網民一面倒睇好魏欣，認為她實力超班：「呢個5號屈機啦，專業Dancer水平！」、「條腰同馬甲線真係練出嚟，好屈機！」、「睇佢跳舞係享受，完全唔似業餘。」、「冠軍相出哂嚟！才藝環節應該屈機！」、「又靚又跳得，今年大熱門一定係佢！」

2026香港小姐競選 魏欣 （圖片來源：TVB）
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2026香港小姐競選 魏欣 （圖片來源：TVB）
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2026香港小姐競選 魏欣 （圖片來源：TVB）
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2026香港小姐競選 魏欣 （圖片來源：TVB）
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2026香港小姐競選 魏欣 （圖片來源：TVB）
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2026香港小姐競選 魏欣 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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