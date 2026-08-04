2026 香港小姐競選｜5號魏欣舞霸上身！A4腰配馬甲線震驚全場！

《2026 香港小姐競選》12位候選佳麗昨晚（3日）在才藝直播中正面交鋒，當中「跳舞組」競爭激烈，而5號魏欣憑藉超班實力突圍而出！她不但大騷弗到漏油的S形身材及驚人柔軟度，其清晰的馬甲線更令評審嘩然，難道已穩奪才藝獎項？