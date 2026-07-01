2026 香港小姐競選｜黃嘉雯化身心靈導師！親授3大選美貼士 師妹們獲益良多！
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《2026 香港小姐競選》戰況激烈，師姐黃嘉雯（Carmaney）不但為隊員送上窩心禮物，更化身「心靈導師」，親自解答師妹們在舞台上的種種困擾！她無私分享了三大實用貼士，被讚含金量極高，究竟是哪三招令師妹們茅塞頓開？
黃嘉雯送傳統掛件寓意深 化身「心靈導師」解困擾
由Carmaney師姐帶領的Team C，成員包括4號譚雅文（Tiffany）、6號盧蔚晴（Jasmine）、8號鄧匡閔（Ada）及11號顏懿菲（Agnes）。她精心挑選了有美好寓意的傳統掛件送給師妹，希望她們日後見到掛件就會憶起這段珍貴旅程。更暖心的是，Carmaney還化身「心靈導師」，逐一為師妹們解答舞台上的困惑，提供實質幫助。
獨家公開3大舞台秘技！黃嘉雯教路師妹如何突圍
面對師妹們的緊張與不安，黃嘉雯大方分享了個人經驗，傳授三大舞台實用貼士。第一，她教導師妹們要「袋定你覺得開心畫面，行Catwalk時諗返起就會好自然咁笑出嚟」，以求展現最真摯笑容。第二，她建議要「多啲望住鏡頭同自己說話練習」，藉此建立自信。最後，她提醒要「講多啲嘢令評判對你加深印象」，增加記憶點。這些貼士非常具體，讓師妹們獲益良多。
網民大讚黃嘉雯有料到 「冠軍級師姐果然唔同」
黃嘉雯的分享被網民大讚「有料到」，認為她的建議非常專業。網民紛紛表示：「Carmaney啲貼士好實用！唔係空泛嘅加油，係真係可以照住做嘅方法。」、「『袋定開心畫面』呢招好聰明，學到嘢！」、「不愧係港姐冠軍，分享嘅經驗好寶貴。」、「又送禮物又做心靈輔導，Team C啲女仔好幸福。」、「呢啲先係真正嘅傳承，好有意義！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期