2026 香港小姐競選｜黃嘉雯化身心靈導師！親授3大選美貼士 師妹們獲益良多！

《2026 香港小姐競選》戰況激烈，師姐黃嘉雯（Carmaney）不但為隊員送上窩心禮物，更化身「心靈導師」，親自解答師妹們在舞台上的種種困擾！她無私分享了三大實用貼士，被讚含金量極高，究竟是哪三招令師妹們茅塞頓開？