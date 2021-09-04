網民用排除法搵涉「衰十一」24歲陳姓男演員 男星急澄清

昨日有報道指有一名24歲陳姓男演員涉嫌「與年齡在十六歲以下的女童非法性交」，正被警方扣留調查，引起全城網民紛紛猜測涉案男演員身份，更用排除法列出多名嫌疑人，其中最多人提及的TVB男星陳戩浩（DarryI）即急急連環出po澄清，指自己只得23歲，被網友笑指他因禍得福，意外一夜成名！

文：東方新地｜圖：陳戩浩IG、陳嘉俊IG、陳銳峰IG