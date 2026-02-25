25+英皇群星演唱會｜天王天后傾巢演出 熱爆啟德主場館 黃金班底打造舞台

我們這一代人此生遇到的千禧年只有一個，而英皇娛樂正值 誕生於千禧前夕—1999 年。一路走來的 25 年伴隨港人，乃至全球華人度過不少喜怒哀樂的時刻，也成為各世代人的成長背景插曲，甚至主題曲。英皇娛樂，感恩有你。當時間巨輪持續轉動，這座城市 的金曲記憶將全面甦醒。