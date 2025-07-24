千禧組合2R近況曝光 仙氣靚樣獲網民激讚「40路天花板 」！
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真姊妹組合2R由黃婉君（Rosanne） 與黃婉佩（Race）組成，2人於2002年出道，不過最後於2007年簽約新經理人公司後解散。雖然2人現時已經淡出娛樂圈，不過仍有唔少fans十分好奇佢哋嘅動態。近日黃婉君就在社交平台曬出與胞妹黃婉佩及黃婉球為母親慶生嘅照片，保養得超好嘅2R過更獲讚係40路天花板！
2R冧爆賀媽媽67歲生日
今次黃婉君及妹妹黃婉佩、黃婉球齊齊遠赴新加坡，為媽媽慶祝67歲生。黃婉君隨後亦開心曬出4人合照，相中黃媽媽肌膚緊緻、風采依然，站在女兒身旁毫無違和感，不少網民驚嘆黃媽媽簡直是凍齡代表，完全不輸女兒的青春氣息。
Rosanne更於社交平台分享補祝生日嘅靚相，並感謝母親多年來的悉心照顧與教導，坦言能三姊妹伴母親共度重要日子是無比幸福的事。
網民激讚2R「40路天花板」
合照曝光後，不少fans除咗留言大讚黃媽媽根本係四姊妹合照外，更激讚2R簡直係「40路天花板」：「雖然好多年都沒在目前看到你，但是現在一看還是這麼美」、「真係保養得好好，完全看不出真實年齡」、「40歲嚟講已經係好完美」、「這麼多年過去，好像都沒有老過」、「和當年沒分別，更有女人味了！」
撰文：東方新地圖片來源：ig@rosannewong、ig@missracewong、新傳媒圖片庫資料或影片來源：原文刊於新假期