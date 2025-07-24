千禧組合2R近況曝光 仙氣靚樣獲網民激讚「40路天花板 」！

真姊妹組合2R由黃婉君（Rosanne） 與黃婉佩（Race）組成，2人於2002年出道，不過最後於2007年簽約新經理人公司後解散。雖然2人現時已經淡出娛樂圈，不過仍有唔少fans十分好奇佢哋嘅動態。近日黃婉君就在社交平台曬出與胞妹黃婉佩及黃婉球為母親慶生嘅照片，保養得超好嘅2R過更獲讚係40路天花板！