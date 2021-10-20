15歲少年涉偷拍31歲姓鄧女藝人被捕 鄧伊婷被指為當事人無奈被斥
有一名15歲少年於本周一（18日）在港鐵土瓜灣站涉嫌偷拍裙底被捕，受害者據知為一名31歲姓鄧女藝人，引發網民熱議，有不少網民都紛紛猜測該名女藝人為31歲「汁汁姐」鄧伊婷，更有網民留言直斥她「教壞細路」，鄧伊婷因此急忙在社交網發文澄清：「不是我！」
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]、[email protected]、連登討論區截圖
鄧伊婷 被責「教壞細路」
本周一（18日）下午4時許，警方接獲一名31歲女子報案，指在土瓜灣港鐵站一條扶手電梯，懷疑遭人以手提電話偷拍裙底，警方到場後以涉嫌窺淫罪拘捕一名15歲姓馬少年，案件現已交由九龍城警區刑事調查隊第二隊跟進，據知該名被偷拍的31歲女子，為一名姓鄧女藝人。
案件被報道後即引發網民熱議，紛紛欲找出當事人身份，有傳媒指該名女藝人事後曾在社交平台發文，表示事發時身穿過膝長裙，並當場擒獲色狼。不過網民都未能搵出該名女藝人是誰，只是根據31歲和姓鄧兩個特點，猜測該名受害女藝人為31歲「汁汁姐」鄧伊婷。
有網民更到鄧伊婷社交網留言直斥：「就係你呢啲TVB垃圾茄哩啡，日日著到咁，有損風氣，教壞細路，灌輸青少年錯誤價值觀，15歲未發育完都周圍識搵女人底褲睇！」引來不少網民反駁：「將犯罪嘅責任推去受害人身上，實在唔要得！」
鄧伊婷：遇到一定會發聲
鄧伊婷急忙在社交網發帖澄清：「收到很多朋友的問候，大家放心不是我本人，如果我遇到都會發聲！希望受害者無事啦，我不逐一回覆了，謝謝大家關心。」面對傳媒詢問時，她再度表示新聞所講的受害女藝人不是她，並重申如果自己遇到同樣的事，一定會發聲。
連23歲的鄧月平亦成為網民猜測的對象，她亦立即在網上留言澄清：「冤枉呀包大人！唔係我。」又指自己仲有8年才夠31歲。此外32歲的鄧小巧、30歲的鄧紫棋、28歲的鄧佩儀等女藝人，都被列入了網民的懷疑名單中，不過她們都未有特別就此作出回應。