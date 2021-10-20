15歲少年涉偷拍31歲姓鄧女藝人被捕 鄧伊婷被指為當事人無奈被斥

有一名15歲少年於本周一（18日）在港鐵土瓜灣站涉嫌偷拍裙底被捕，受害者據知為一名31歲姓鄧女藝人，引發網民熱議，有不少網民都紛紛猜測該名女藝人為31歲「汁汁姐」鄧伊婷，更有網民留言直斥她「教壞細路」，鄧伊婷因此急忙在社交網發文澄清：「不是我！」

文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]、[email protected]、連登討論區截圖