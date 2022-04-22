360秒人生課堂｜戴耀明母子同場全場爆笑 譚俊彥暖心導賞電視場爆兄弟情

無綫綠葉王戴耀明在《360秒人生課堂》分享入行三十年辛酸，之前一直透露有個遺憾「未帶過阿媽參觀電視城」，原來節目組一早準備好驚喜，由神秘嘉賓帶明仔阿媽參觀電視城的古裝街，節目壓軸更邀請母子同台，令觀眾意外發現83歲的戴媽媽幽默風趣不比兒子輸蝕！