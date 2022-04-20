360秒人生課堂｜戴耀明誓要抹走茄哩啡之名 被母催婚背後藏感人故事
《360秒人生課堂》本周嘉賓有「無綫御用傻人」之稱的戴耀明，入行近三十年的他，在其生動演講下，原來背後藏著一個又一個感動的故事，有洋蔥﹗
360秒人生課堂｜兒時被指過度活躍 因怕悶而做演員
《360秒人生課堂》戴耀明生動演繹自己的人生高低起跌，但背後原來藏有一個又一個的感人故事﹗戴耀明自小被懷疑過度活躍，入行做演員只因「怕悶」，認為當演員可以扮演不同職業的角色，戴耀明話：「今日做飛機師，聽日可以做律師，後日可以打劫阿婆，諗起都開心﹗」滿足其坐唔定的性格﹗
重申：我唔係茄哩啡，我個名叫戴耀明
戴耀明加入無綫後，演過不少角色，參演過無數古裝、時裝及民初劇，以及不同劇種溫情、搞笑至勵志都有，演過的角色有記者、綁匪及日本軍官等等，但觀眾都記唔到其名字，偏偏只記得佢叫「茄哩啡」，在街上多次被以此稱呼，戴耀明說時一臉唏噓，他指當時過程則與其演藝路一樣，有悲亦有喜﹗分享至尾聲，戴耀明大大聲講：「我唔係邊個邊個，我亦唔係茄哩啡，我個名叫做戴耀明。」
談及亡父 年邁母親的簡單心願勁催淚
《360秒人生課堂》分享過程中，戴耀明除了大談當演員的辛酸，也談及家人，他不忘細數亡父離世對他的影響，以及對年邁母親的種種歉意及愧疚。戴耀明透露母親思想單純，最大心願是他能找到一個好的女伴，背後原因更暗藏洋蔥。戴耀明在其社交網亦留言預告謂：「有些東西，掙扎咗好耐，到底應唔應該講﹗到最後，都係講咗…死﹗就死啦。」
戴耀明社交網講感言：我只係一個好平凡嘅小市民
戴耀明在社交網講出：「幾個月前當我收到呀Bob哥哥 來電嘅時候，心情真的有點複雜，有開心+害怕，一方面好開心，因為可以試吓，自己從未試過嘅台上演說。
但另一方面又有啲害怕，害怕自己講得唔好之餘，又唔知應該點講關於 戴耀明 這條友。自問只是生活喺香港地 一個好平凡，好平凡..以演員為職業的一個小市民，只想把這個小市民最真實的一面和大家分享。」