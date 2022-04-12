360秒人生課堂

360秒人生課堂｜Ben Sir自嘲入娛樂圈因為超級犯賤 上節目非為分享正能量

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由Bob（林盛斌）擔任主持的無綫新節目《360秒人生課堂》，將由4月14日起逢周四、五晚10點半播出，節目一共有10集，首集打頭陣的嘉賓，有自2016年開始跳出大學高級講師這Comfort Zone，轉行做藝人的歐陽偉豪（Ben Sir）。

《360秒人生課堂》Ben Sir 指有電視台賤

Ben Sir講到答應上節目《360秒人生課堂》做嘉賓的原因，並非因為要發放正能量，而是因為這是香港第一個推廣演講的節目。向來予人感覺幽默的Ben Sir，其360秒演辭既生鬼又吸引，對於當初由大學高級講師這個「舒適圈」跳入「娛樂圈」，Ben Sir笑指自己是「超級犯賤」：「有人賤，有人犯賤，幾年前有電視台叫我上去講解粗口喎，賤咯！但我又上去喎，犯賤咯！」

360秒人生課堂 Ben Sir話演講要睇內容同語言表達，開正佢嗰瓣。
Ben Sir話演講要睇內容同語言表達，開正佢嗰瓣。（圖片來源：TVB）
360秒人生課堂 Ben Sir話答應做嘉賓同正能量無關。
Ben Sir話答應做嘉賓同正能量無關。（圖片來源：TVB）
360秒人生課堂 Ben Sir自嘲當初由大學高級講師這個「舒適圈」跳入「娛樂圈」，是「超級犯賤」。
Ben Sir自嘲當初由大學高級講師這個「舒適圈」跳入「娛樂圈」，是「超級犯賤」。（圖片來源：TVB）
360秒人生課堂 Ben Sir稱有人賤，才有人犯賤。
Ben Sir稱有人賤，才有人犯賤。（圖片來源：[email protected]歐陽偉豪）
360秒人生課堂 阿Bob就回應話期待Ben Sir有幾犯賤！
阿Bob就回應話期待Ben Sir有幾犯賤！（圖片來源：[email protected]歐陽偉豪）

Ben Sir曾瘋狂推Job

Ben Sir透露出走舒適圈初期曾因欠缺自信，一度想「縮沙」，並試過「瘋狂推Job」，後來因發現「推極都唔完」，才領悟自己有潛力。為了實踐「Bensirlization」，Ben Sir走出舒適圈前，更大膽地先與老婆「約法三章」。

360秒人生課堂 所謂「Bensirlization」，Ben Sir解釋是以自我為中心，令網友諗起《IT狗》入面阿Lou的「Loutivation」。
所謂「Bensirlization」，Ben Sir解釋是以自我為中心，令網友諗起《IT狗》入面阿Lou的「Loutivation」。（圖片來源：[email protected]_sir_dr_ben）
360秒人生課堂
（圖片來源：[email protected]_sir_dr_ben）
360秒人生課堂 Ben Sir嘅演講，齋睇動作都覺得吸引。
Ben Sir嘅演講，齋睇動作都覺得吸引。（圖片來源：TVB）

Ben Sir以輕鬆搞笑手法講解粵語用字及語法而成名

現年54歲的Ben Sir為香港粵語語言學家、主持兼演員，以在電視節目中以輕鬆搞笑手法講解粵語用字及語法而成名，曾任職香港中文大學中國語言及文學系高級講師，及為香港科技大學語言學哲學博士，師承著名語言學家張洪年教授，中文科補習天王林溢欣亦曾是其學生。

360秒人生課堂 大台高層震怒！Ben Sir：我要負責！網友：一個節目搞掂啦、就「Ben Sir 睇肉堂」
Ben Sir首次出現在電視節目上，已經係逾十年前的事，由初時表現得比較正經八百，到後來愈見風趣，近年更加將其冷面笑匠的本色發揮得淋漓盡致！（圖片來源：[email protected]歐陽偉豪）
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Ben Sir曾講過自己「流住星爺的血」，所以喜歡扮演星爺電影角色，包括向「包龍星」致敬的「包龍Ben」，重現《九品芝麻官》的經典場面，爆笑程度滿分！（圖片來源：[email protected]歐陽偉豪）

Ben Sir 在2016年入電視圈

繼客串演出《最緊要正字》及《學是學非》等節目後，Ben Sir在2016年受到製作人吳俊達邀請，在《男人食堂》的「粗口學堂」環節中正式擔任主持，以自己的方式為觀眾解構廣東話粗口，深受網友喜愛。之後又憑《Ben Sir學堂》首次獲提名《萬千星輝頒獎典禮2016》「最佳節目主持」，而該節目亦獲提名「最佳資訊節目」。2021年4月，Ben Sir正式簽約成為TVB基本合約藝人。

360秒人生課堂 Ben Sir在2016年受到製作人吳俊達邀請，在《男人食堂 – 粗口學堂》環節中擔任主持。
Ben Sir在2016年受到製作人吳俊達邀請，在《男人食堂 – 粗口學堂》環節中擔任主持。（圖片來源：《男人食堂 – 粗口學堂》截圖）
360秒人生課堂 大台高層震怒！Ben Sir：我要負責！網友：一個節目搞掂啦、就「Ben Sir 睇肉堂」
之後又在《Ben Sir學堂》首次獲提名《萬千星輝頒獎典禮2016》「最佳節目主持」，而該節目亦獲提名「最佳資訊節目」。（圖片來源：[email protected]歐陽偉豪）
360秒人生課堂 今次是黃庭鋒首次擔任男主角的作品。
除了上節目做嘉賓外，Ben Sir今年仲有同黃庭鋒、湯洛雯等主演的劇集《OPM》即將開播。（圖片來源：[email protected]

Bob親自致電邀約好友任演講嘉賓

原來《360秒人生課堂》整個節目的構思均來自主持阿Bob，Bob透露上年年中他向曾志偉提出想做一個充滿正能量及有激勵性的節目，成就了《360秒人生課堂》的第一步：「我話我想做一個演講類嘅節目，因為我都睇過好多世界各地類似嘅演說節目，每次睇完都覺得自己充滿力量。就算演講嗰位係素人，佢哋嘅人生經歷對我嚟講都係一個人生課堂，佢哋就係我嘅人生導師！」之後Bob著力進行策劃及統籌工作，並逐一致電身邊好友邀請他們上節目分享人生經歷：「佢哋知道節目嘅目的同初心後，絕大部分都一口應承。令我最感動嘅，係好多我嘅朋友可能成世人都未試過演講，但佢哋都好畀心機練習同埋寫好份講稿。」

360秒人生課堂 節目《360秒人生課堂》由主持Bob請來來自不同界別及各有經歷的18位嘉賓，以360秒的演講，娓娓道來各自的人生故事。區永權及鍾麗淇作為節目首集嘉賓，亦各自分享了他們別具啟發性的人生故事。
節目《360秒人生課堂》由主持Bob請來來自不同界別及各有經歷的18位嘉賓，以360秒的演講，娓娓道來各自的人生故事。區永權及鍾麗淇作為節目首集嘉賓，亦各自分享了他們別具啟發性的人生故事。（圖片來源：TVB）

Stephenie辭工與自閉兒子共度難關

首集打頭陣的嘉賓還有「與自閉症兒子共同成長努力」的剛強媽媽黃溢妮（Stephenie）。Stephenie的人生故事既真摯亦相當感人，令現場所有觀眾及Bob 均哭紅了眼。Stephenie育有兩名子女，當中今年八歲的兒子顥之患有自閉症。Stephenie坦言當初並未輕言放棄，更辭掉工作與顥之攜手克服難關，但顥之不但因學習能力問題遭醫生評估需入讀中度智障特殊學校，並曾於一次戶外活動期間突然當眾大便造成混亂。種種打擊、挫敗感及絕望，令Stephenie終告崩潰，這時候老公 Alan的一番說話，令Stephenie再見曙光，得以重新振作。

360秒人生課堂 Stephenie的故事相當勵志及真摯，現場觀眾聽畢無不淚如雨下。
Stephenie的故事相當勵志及真摯，現場觀眾聽畢無不淚如雨下。（圖片來源：TVB）
360秒人生課堂 合照左起為《360秒人生課堂》嘉賓有李炫華老師、湯兆昇博士、歐陽偉豪Ben Sir）、陳榮峻以及主持人林盛斌。
合照左起為《360秒人生課堂》嘉賓李炫華老師、湯兆昇博士、歐陽偉豪（Ben Sir）、陳榮峻以及主持人林盛斌。（圖片來源：TVB）

《360秒人生課堂》6分鐘聽盡人生故事：

撰文：東方新地圖片來源：TVB、[email protected]_sir_dr_ben、[email protected]歐陽偉豪影片來源：big big channel

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