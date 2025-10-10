54歲阮小儀突發離開效力30年商台！公開退出《早霸王》原因 網民：係時候退落嚟
森美、阮小儀、梁嘉琪主持嘅香港商業電台叱咤903電台節目《早霸王》一向廣受聽眾歡迎，不過今日（10日）突發公布一個震撼彈！小儀宣布開咪時今個月31號將離開商台，同時會退出《早霸王》，意味森美小儀呢個黃金組合將劃上一個句號！
小儀突發離開商業電台 公開離巢原因
對於呢個突發消息，小儀澄清並非是健康問題，笑言真係「裸辭」，並表示會開展新生活！被問點解唔繼續「兼職」服務商台，小儀坦言：「個人唔識得分心，同步享受人生，放開唔到。」另一方面，拍檔森美透露早前得知小儀離開，以節目立場係「唔允許」，但在朋友而言，亦為小儀有新生活感到開心。森美亦指二人亦私下詳談數小時，小儀更笑言「唔係你走先，就係我走先啦！」森美即回應：「畀你快咗一步！」，言語間亦流露出不捨之情。
網民撐：享受人生合理
小儀加入商台30年，在8月商業電台舉行66周年晚宴，獲頒長期服務獎！網民對於小儀嘅離開感到不捨：「Respect 記得森美講過早十幾廿年太忙攪到佢同小儀無哂個人生活，佢好彩搵到另一半小儀就無咁好彩」、「真係估唔到」、「享受人生合理，係時候退落嚟」、「退出嚟.真係俾班新人空間睇下上唔上到好過」
