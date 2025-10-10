54歲阮小儀突發離開效力30年商台！公開退出《早霸王》原因 網民：係時候退落嚟

森美、阮小儀、梁嘉琪主持嘅香港商業電台叱咤903電台節目《早霸王》一向廣受聽眾歡迎，不過今日（10日）突發公布一個震撼彈！小儀宣布開咪時今個月31號將離開商台，同時會退出《早霸王》，意味森美小儀呢個黃金組合將劃上一個句號！