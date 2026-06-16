6月19日放馬過來｜64歲歐瑞偉遭惡意撞船！爆Seed地獄式特訓誓要復仇？
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64歲實力派演員歐瑞偉為TVB端午節宣傳片搏盡！片中他慘遭《聲夢傳奇 2》唱將侯雋熙（Duncan）惡意撞船受傷，更被對方囂張挑釁，盛怒下展開地獄式特訓誓要復仇。整個過程充滿張力，究竟他能否成功上演復仇記？
宣傳片情節火爆 歐瑞偉遭侯雋熙挑釁爆缸
故事一開場就火藥味十足！歐瑞偉正與隊友們練習扒龍舟，怎料由《聲夢傳奇 2》唱將侯雋熙（Duncan）率領的另一隊龍舟竟惡意撞擊，導致歐瑞偉意外弄傷頸部。事後他更在夢中驚見撞船一幕，嚇得「成個扎醒」，更在盛怒之下一拳打爆玻璃！正當他怒火中燒之際，電視上竟播出「罪魁禍首」Duncan的訪問，對方一臉囂張地挑釁：「練習賽嚟嘅啫，唔好意思囉！哈哈哈…」，讓歐瑞偉當場失控大叫，畫面極具衝擊力。
東張女神貼心照顧 歐瑞偉帶傷地獄式特訓
被激怒的歐瑞偉沒有就此倒下，反而將怒氣轉化為力量，即使帶著頸傷，依然展開地獄式特訓，誓要在大賽中「大復仇」。特訓期間，幸得「東張女神」麥詩晴飾演的角色貼心照顧，親手為他包糉打氣，加上隊友們的輪流鼓勵，歐瑞偉憑藉驚人意志極速康復，最終成功趕及在龍舟比賽中與侯雋熙一決高下，完美帶出「永不言敗」的勵志訊息。
導演吳鏡輝親解創作藍本 靈感竟源自網絡熱話
談到這條充滿戲劇性的宣傳片，TVB企業傳訊部品牌傳播科（CID）導演吳鏡輝受訪時透露，團隊想拍攝一條有別於傳統的端午節宣傳片，因而想起數年前在網絡上熱爆的「龍舟相撞」短片，便以此作為藍本，希望勾起網民對端午節的「另類回憶」。至於為何選中麥詩晴飾演關懷歐瑞偉的角色，吳導則直言全因她的笑容夠甜美，能為熱血的劇情增添一絲溫暖。
網民激讚製作逼真 驚嘆64歲歐瑞偉身手了得
宣傳片自上周五（12日）播出後，由於當中落水扒龍舟及打爆玻璃等場面結合了AI技術，像真度極高，引起網民極大迴響。有目擊拍攝過程的網民更大讚製作速度驚人：「上星期先喺碧濤花園跑步見到你哋拍。」不少網民對64歲的歐瑞偉依然身手了得表示讚不絕口，同時亦有人笑言近期多演壞人角色的Duncan入型入格，留言指他「極有潛力成為新一代奸角」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期