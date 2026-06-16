6月19日放馬過來｜64歲歐瑞偉遭惡意撞船！爆Seed地獄式特訓誓要復仇？

64歲實力派演員歐瑞偉為TVB端午節宣傳片搏盡！片中他慘遭《聲夢傳奇 2》唱將侯雋熙（Duncan）惡意撞船受傷，更被對方囂張挑釁，盛怒下展開地獄式特訓誓要復仇。整個過程充滿張力，究竟他能否成功上演復仇記？