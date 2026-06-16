6月19日放馬過來｜TVB宣傳片竟用AI神還原！導演親揭極速製作之謎
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TVB最新端午節宣傳片《6月19日，放馬過來》引起熱話，除了有歐瑞偉、侯雋熙及麥詩晴的精彩演出，其製作方式更令網民嘖嘖稱奇！片中多個高難度鏡頭原來結合了AI技術，像真度極高，究竟這個「95%真人+5% AI」的創新製作背後有何秘密？
真人加AI製作效果逼真 歐瑞偉扒龍舟像真度極高
這條宣傳片於上周五（12日）在TVB各大平台首播，片中歐瑞偉扒龍舟的落水場面，以及他怒火中燒一拳打爆玻璃的鏡頭，均以真人結合AI技術拍攝，效果逼真得驚人，引起網民廣泛討論。特別是歐瑞偉扒龍舟一幕，無論是水花效果還是船身動態都像真度極高，完全看不出破綻，讓不少觀眾對TVB的製作技術刮目相看。
導演吳鏡輝親揭創作藍本 靈感源自網絡熱爆短片
對於這次大膽嘗試，該片的CID導演吳鏡輝受訪時大方分享創作理念。他透露，團隊想擺脫傳統的節日宣傳片模式，剛好想起數年前在網絡上瘋傳的「龍舟相撞」短片，於是決定以此為藍本，希望用一種更貼地、更具話題性的方式，勾起網民對端午節的「另類回憶」，務求讓觀眾眼前一亮，產生共鳴。
率先製作全AI Demo 吳鏡輝解構95%真人加5%AI之謎
面對網民對製作速度的驚嘆，吳導親自解開謎團。他透露在正式實拍前，團隊已率先製作了一條30秒長的全AI Demo：「因為我哋已經砌咗一個完整嘅宣傳片 ，只不過全部係 AI，之後先實拍。」他解釋，AI主要應用在一些太耗費人力資源或有安全風險的拍攝部分。雖然原意想「全真人」拍攝，但考慮到時間和安全問題，最終決定採用「95%真人+5% AI」的混合模式，對於成品效果得到大家認同感到非常開心。
網民盛讚製作神速 驚嘆：上星期先見到你哋拍
宣傳片結合AI的創新手法，獲得網民一面倒讚好。不少人對其製作速度感到不可思議，更有目擊者留言稱：「上星期先喺碧濤花園跑步見到你哋拍。」一度以為是在趕拍《愛．回家之開心速遞》。網民紛紛表示，這種混合拍攝模式既保留了演員的真實感，又提升了畫面的衝擊力，大讚製作團隊效率驚人，並期待未來能看到更多類似的創新製作。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期