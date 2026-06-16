6月19日放馬過來｜TVB宣傳片竟用AI神還原！導演親揭極速製作之謎

TVB最新端午節宣傳片《6月19日，放馬過來》引起熱話，除了有歐瑞偉、侯雋熙及麥詩晴的精彩演出，其製作方式更令網民嘖嘖稱奇！片中多個高難度鏡頭原來結合了AI技術，像真度極高，究竟這個「95%真人+5% AI」的創新製作背後有何秘密？