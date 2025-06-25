68歲「御用Big Boss」張國強低調離巢 大方強調非不歡而散 最新動向曝光

68歲的「黃金綠葉」張國強低調約滿TVB，正式回復自由身，展開全新發展路線。多年來，他憑精湛演技在無數劇集電影中留下深刻印象，無論忠奸角色都能演得入木三分，更被封「御用Big Boss」。如今離巢，他坦言比以往自由度大得多，終於可以隨心選擇工作，將重心逐步轉向內地市場。