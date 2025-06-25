68歲「御用Big Boss」張國強低調離巢 大方強調非不歡而散 最新動向曝光

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68歲的「黃金綠葉」張國強低調約滿TVB，正式回復自由身，展開全新發展路線。多年來，他憑精湛演技在無數劇集電影中留下深刻印象，無論忠奸角色都能演得入木三分，更被封「御用Big Boss」。如今離巢，他坦言比以往自由度大得多，終於可以隨心選擇工作，將重心逐步轉向內地市場。

張國強稱非不歡而散

雖然已經離開TVB，但張國強強調與公司並非不歡而散，反而保持良好關係。他坦言：「TVB需要我拍嘅，我都返嚟，香港嘅製作我又會返嚟。」他表示，離巢只因想嘗試更多新事物，突破以往「奸角」框架，希望有機會演繹底層小人物等不同角色。他又認為，演員應該擁有更多選擇，不被地區或合約所限制。這種彈性合作模式，令他能隨時回歸香港拍劇，同時亦能拓展內地甚至國際市場。

68歲 張國強 張國強於劇集《奪命提示》飾演反派「關Sir」，被網友激讚演得「教科書級奸笑」（圖片來源：TVB）
張國強於劇集《奪命提示》飾演反派「關Sir」，被網友激讚演得「教科書級奸笑」（圖片來源：TVB）
68歲 張國強 熱播中嘅TVB劇集《執法者們》張國強飾演警務處副處長，被網友估他的真正身份可能是「御用Big Boss」（圖片來源：TVB）
熱播中嘅TVB劇集《執法者們》張國強飾演警務處副處長，被網友估他的真正身份可能是「御用Big Boss」（圖片來源：TVB）

張國強進駐小紅書直播帶貨吸人氣

除了戲劇工作，張國強亦積極經營社交媒體，分享幕後花絮、生活趣事，甚至嘗試直播帶貨，吸納新一代粉絲。他坦言，開設內地社交平台是朋友建議，讓更多人知道「張國強仲健在」，也希望打破觀眾對他只會演奸角的刻板印象。這種主動轉型，令他在網絡世界人氣急升，成為跨世代的「新興KOL」。

68歲 張國強 熱播中嘅TVB劇集《執法者們》張國強飾演警務處副處長，同黃宗澤有唔少對手戲！（圖片來源：小紅書@張國強）
熱播中嘅TVB劇集《執法者們》張國強飾演警務處副處長，同黃宗澤有唔少對手戲！（圖片來源：小紅書@張國強）
68歲 張國強 張國強亦積極經營社交媒體，分享幕後花絮、生活趣事，甚至嘗試直播帶貨，吸納新一代粉絲。（圖片來源：小紅書@張國強）
張國強亦積極經營社交媒體，分享幕後花絮、生活趣事，甚至嘗試直播帶貨，吸納新一代粉絲。（圖片來源：小紅書@張國強）

「洋蔥擔當」張國強演認知障礙老人

2023年《隱門》其中一集，「洋蔥擔當」落在 Madam Yeung （湯洛雯飾）父親楊志強（張國強 KK飾）身上。患了認知障礙的志強對意外離世的妻子（李君妍飾）念念不忘，憶妻成狂的他在街上看到與妻子打扮相似的女子，連番上前纏著對方，最終 Madam Yeung 忍痛表示母親已離世多時企圖令父親清醒；大受打擊的志強激動爆 Seed 連環掌摑 Madam Yeung，二人最終在街上抱頭痛哭。對於 KK 今次一洗「高級」味道，演繹平凡愛妻老人，網民大讚演技超班之餘，亦指 KK 演乜似乜。

68歲 張國強 楊志強憶妻成狂，引發連番事端。（圖片來源：TVB）
楊志強憶妻成狂，引發連番事端。（圖片來源：TVB）
68歲 張國強 KK 個角色未爆 Seed 之前，係一個好祥和同好可愛嘅「大細路」。KK 唔單止表情做得好，連肢體動作都好有老人家味道。（圖片來源：TVB）
KK 個角色未爆 Seed 之前，係一個好祥和同好可愛嘅「大細路」。KK 唔單止表情做得好，連肢體動作都好有老人家味道。（圖片來源：TVB）

張國強：今次個角色唔係咁精明

KK 受訪時透露接拍《隱門》前，獲監製 Amy 姐親自致電講解角色：「佢話想我同以前好唔同，話今次個角色唔係咁精明。」KK 續指為演阿伯演得更神似，除刻意留了白頭髮，更穿了假肚腩及塗了皺紋膏。談到掌摑湯洛雯（靚湯）場口，KK 透露由於與對方父親湯鎮宗份外熟稔，故與靚湯亦很好感情，二人拍攝前有良好溝通，因而順利一 Take 過完成。但由於正式拍攝時二人均順著當時情緒演戲，故最終在零預警下加了很多巴掌：「我同湯洛雯溝通完，佢覺得有必要真打，只係佢估唔到連續咁多巴。因為大家跟住咗個感覺走，個情緒爆發起上嚟就打咗好多巴，多到我都唔記得咗有幾多吓。」KK 又指有特別留意打巴掌的節奏：「唔可以好似後生仔打交咁快，要一巴一巴咁打，同埋要有氣同冇力之間。」

68歲 張國強 當被逼面對老婆已離世多時的噩耗時，楊志強先是震驚及憤怒。（圖片來源：TVB）
當被逼面對老婆已離世多時的噩耗時，楊志強先是震驚及憤怒。（圖片來源：TVB）
68歲 張國強 之後邊落淚邊一巴一巴打向 Madam Yeung。（圖片來源：TVB）
之後邊落淚邊一巴一巴打向 Madam Yeung。（圖片來源：TVB）
68歲 張國強 好激動！（圖片來源：TVB）
好激動！（圖片來源：TVB）
68歲 張國強 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
68歲 張國強 最後楊志強喊到跪咗落地，兩父女抱頭痛哭。（圖片來源：TVB）
最後楊志強喊到跪咗落地，兩父女抱頭痛哭。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB、小紅書@張國強資料或影片來源：原文刊於新假期

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