68歲「御用Big Boss」張國強低調離巢 大方強調非不歡而散 最新動向曝光
張國強稱非不歡而散
雖然已經離開TVB，但張國強強調與公司並非不歡而散，反而保持良好關係。他坦言：「TVB需要我拍嘅，我都返嚟，香港嘅製作我又會返嚟。」他表示，離巢只因想嘗試更多新事物，突破以往「奸角」框架，希望有機會演繹底層小人物等不同角色。他又認為，演員應該擁有更多選擇，不被地區或合約所限制。這種彈性合作模式，令他能隨時回歸香港拍劇，同時亦能拓展內地甚至國際市場。
張國強進駐小紅書直播帶貨吸人氣
除了戲劇工作，張國強亦積極經營社交媒體，分享幕後花絮、生活趣事，甚至嘗試直播帶貨，吸納新一代粉絲。他坦言，開設內地社交平台是朋友建議，讓更多人知道「張國強仲健在」，也希望打破觀眾對他只會演奸角的刻板印象。這種主動轉型，令他在網絡世界人氣急升，成為跨世代的「新興KOL」。
「洋蔥擔當」張國強演認知障礙老人
2023年《隱門》其中一集，「洋蔥擔當」落在 Madam Yeung （湯洛雯飾）父親楊志強（張國強 KK飾）身上。患了認知障礙的志強對意外離世的妻子（李君妍飾）念念不忘，憶妻成狂的他在街上看到與妻子打扮相似的女子，連番上前纏著對方，最終 Madam Yeung 忍痛表示母親已離世多時企圖令父親清醒；大受打擊的志強激動爆 Seed 連環掌摑 Madam Yeung，二人最終在街上抱頭痛哭。對於 KK 今次一洗「高級」味道，演繹平凡愛妻老人，網民大讚演技超班之餘，亦指 KK 演乜似乜。
張國強：今次個角色唔係咁精明
KK 受訪時透露接拍《隱門》前，獲監製 Amy 姐親自致電講解角色：「佢話想我同以前好唔同，話今次個角色唔係咁精明。」KK 續指為演阿伯演得更神似，除刻意留了白頭髮，更穿了假肚腩及塗了皺紋膏。談到掌摑湯洛雯（靚湯）場口，KK 透露由於與對方父親湯鎮宗份外熟稔，故與靚湯亦很好感情，二人拍攝前有良好溝通，因而順利一 Take 過完成。但由於正式拍攝時二人均順著當時情緒演戲，故最終在零預警下加了很多巴掌：「我同湯洛雯溝通完，佢覺得有必要真打，只係佢估唔到連續咁多巴。因為大家跟住咗個感覺走，個情緒爆發起上嚟就打咗好多巴，多到我都唔記得咗有幾多吓。」KK 又指有特別留意打巴掌的節奏：「唔可以好似後生仔打交咁快，要一巴一巴咁打，同埋要有氣同冇力之間。」