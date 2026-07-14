8點直樂｜翻版林襄公開戀愛條件 超高要求曝光 黑歷史大起底
水爺登上《8點直樂》成第九位女嘉賓
《8點直樂 VIURIETY》第42集「The Choose Day」環節迎來「女士之夜」，水爺以第九位女嘉賓身份亮相。外型亮麗、風格鮮明的她，私底下卻擁有反差極大的幽默性格，令不少觀眾對她的配對結果充滿期待。兩位邱比特WINKA和CANDY今集肩負重任，要為這位話題KOL尋覓心目中的理想對象，節目播出後隨即在社交平台引起大量討論。
水爺自爆理想型似車銀優
水爺在節目中大方公開自己的擇偶條件，表明理想對象必須身高180cm以上，有做運動的痕跡，五官端正且牙齒潔白整齊，韓星車銀優正是她心目中的完美範本。她亦透露喜歡有禮貌、對服務員態度好的男生，細心到會隨身攜帶濕紙巾更會加分。相反，開黃腔和自大的男生則是她的大忌，令WINKA和CANDY在配對過程中需要格外留意人選的性格特質。
水爺曾公開學霸變校霸驚人經歷
水爺早前在ViuTV節目中首度公開自己年少時的黑暗過去，從成績優異的學霸因遭受校園欺凌而誤入歧途，結識不良份子後開始改變形象和性格。她坦承曾與朋友到商店偷竊並掌握技巧，直到朋友被捕供出她的名字，警方上門拘捕時母親才得知真相。母親當時對她說：「我真係對你好失望，我以後都唔會再信你啦」，這句話成為她人生的轉捩點。
10萬粉絲KOL水爺被封翻版林襄
水爺現時粉絲人數已突破10萬，為跑車、名錶及酒吧品牌擔任宣傳模特兒，曝光率相當穩定。她經常以性感風格現身鏡頭前，多次出現在大型車聚及夜生活活動，加上長相與台灣女神林襄高度相似，一直深受網民追捧。從校霸到擁有大量粉絲的KOL，她的人生經歷本身已充滿戲劇性。
網民熱議水爺擇偶條件是否太高
節目播出後，不少網民對水爺的擇偶條件議論紛紛。有網民留言表示「180cm以上又要似車銀優，香港邊度搵」，亦有人認為「佢自己條件都唔差，有要求好正常」。更有觀眾留意到水爺在節目中展現出與平日性感形象截然不同的搞笑一面，紛紛表示「原來佢咁得意」，令她在《8點直樂》的人氣急升。