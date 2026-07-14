8點直樂｜翻版林襄公開戀愛條件 超高要求曝光 黑歷史大起底

擁有超過10萬粉絲、被封為「翻版林襄」的性感KOL水爺，今次以女嘉賓身份登上ViuTV《8點直樂 VIURIETY》「The Choose Day」環節，由COLLAR成員WINKA和CANDY擔任邱比特為她配對，這位曾自爆學霸變校霸黑歷史的話題女王，擇偶條件竟然要求對方似韓星車銀優。