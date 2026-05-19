8點直樂｜25歲素人Rachel真身曝光 曾赴英修讀表演藝術 真實身份震驚網民

ViuTV全新綜藝節目《8點直樂VIURIETY》開播即引起話題，星期二「The Choose Day」環節中一位素人女生Rachel首次亮相，即以甜美外表和爽朗性格吸引大批網民關注。這位25歲英國回流女生的真實身份和背景，比節目中展現的更加精彩。