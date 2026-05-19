8點直樂｜25歲素人Rachel真身曝光 曾赴英修讀表演藝術 真實身份震驚網民
《8點直樂》素人Rachel節目中開出擇偶條件即惹熱議
Rachel在「The Choose Day」環節中登場，由COLLAR成員擔當邱比特，聯同閨蜜團一起展開Girl’s talk，以靈魂拷問和情景測試等方式為素人女生揀選男朋友。Rachel一出場便直接表明想認識陽光型、身高178cm以上的男生，其可愛開朗的性格和自然不造作的對答方式，令她在眾多素人中脫穎而出，迅速成為觀眾焦點。節目中她展現出的自信態度，與一般相親節目中的扭捏形象形成強烈反差。
25歲英國畢業回流追夢Rachel真實身份曝光
Rachel今年25歲，在英國修讀Acting and Performance畢業後，毅然決定獨自回港追夢。她熱愛跳舞和舞台表演，曾表示「每當企喺spotlight下，聽到觀眾嘅掌聲同支持，真係感受到夢想一步一步成真」。翻查資料，Rachel目前是香港金牛啦啦隊成員，經常在社交平台展示身材和表演片段。她形容自己不斷為人生設定新目標，一次又一次突破自我，座右銘是「每一次選擇，都是破繭成蝶的瞬間」，鼓勵大家想做就去做。
《8點直樂VIURIETY》集合全台藝人每晚主題各有特色
《8點直樂VIURIETY》於5月18日起逢星期一至五晚上8點播出，每晚設有不同主題，包括星期一Food Night由沈殷怡和蔡宛珊主持、星期二The Choose Day有閨蜜團和COLLAR成員坐鎮、星期三Men’s Challenge Night由溫湯馬仕和香胤宅帶領、星期四Music Night有陳子豐負責、星期五Play Hard Night則由陳安立主持。節目更設有「今晚選乜乜」及「Jackpot」兩大固定環節，觀眾可參與互動贏取獎金獎品，ERROR成員梁業和何啟華、ROVER成員王希晉、卓金樂和雷濠權等亦有份參與演出。
網民大讚Rachel夠真實紛紛留言求社交帳號
節目播出後，不少網民對Rachel留下深刻印象，紛紛在討論區和社交平台留言。有網民表示「終於有個素人係正常又自然」、「佢個性格好舒服，唔會太刻意」，亦有人大讚她「又靚又有自己目標，唔係淨係識揀男仔」。更有眼利網民翻出她的啦啦隊表演片段，驚嘆「原來係啦啦隊成員，難怪身材咁fit」，隨即引發一輪追蹤熱潮。