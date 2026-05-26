8點直樂｜23歲GEN Z女生Kayan成功晉級 網民起底揭驚人反差！
《8點直樂》GEN Z挑戰賽Kayan即場自拍晉級
《8點直樂 VIURIETY》作為ViuTV的1.5小時綜藝延時直播節目，集合MIRROR、COLLAR、ERROR等成員參與不同環節。節目第6集以「Food Night」為主題，除了Ian教授觀眾製作輕食、大細Dee挑戰Frankie與Ian組成的大細陳以雞蛋一決高下之外，GEN Z挑戰賽亦是當晚焦點之一。比賽規則要求每晚兩位GEN Z女生上場，即場挑選道具後拍攝5張自拍，由觀眾投票決定勝負。當晚對決由Kayan對陣Ichi，最終Kayan成功獲得更多支持晉級下一輪。
Kayan自稱沉迷Threads被網民迅速起底
節目播出期間，Kayan自稱沉迷玩Threads並長期瀏覽帖文，此番言論令網民迅速對她進行起底。結果發現這位23歲的參賽者原來是一名Coser，經常在社交平台上傳各種性感Cosplay照片，無論男角色還是女角色都有涉獵。此外，她亦是EchoGirls啦啦隊成員之一，隊中還有00、Nov及ENFP等成員。Kayan曾在社交平台寫道：「夢想係望住自己在意嘅人喺舞台上發光發熱」，可見她對舞台表演一直抱有熱情。
Kayan啦啦隊Coser雙重身份背景曝光
Kayan除了是Coser之外，亦活躍於香港啦啦隊圈子，作為EchoGirls的成員參與籃球賽事及商業演出。她在社交平台上同時分享情感問題相關的影片內容，展現出多元化的網絡形象。從啦啦隊到Cosplay再到綜藝節目參賽者，Kayan的多重身份令不少觀眾感到好奇，亦有人翻查她過往的Cos作品，發現風格大膽且角色涵蓋範圍甚廣。
網民質疑IG與直播樣貌差異引發熱烈討論
節目播出後，社交平台上出現大量討論帖文，不少網民直指Kayan在Instagram上的照片與ViuTV直播畫面中的樣貌存在明顯落差。有網民留言表示「IG同直播根本兩個人」，亦有人認為「濾鏡同現實差太遠」。不過亦有支持者為她辯護，指出「直播燈光同角度本身就唔同，唔可以咁比較」，認為網民過於苛刻。兩極化的評論令Kayan的社交平台帳號在短時間內湧入大量新追蹤者，討論熱度持續攀升。