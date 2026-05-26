8點直樂｜23歲GEN Z女生Kayan成功晉級 網民起底揭驚人反差！

ViuTV綜藝節目《8點直樂 VIURIETY》播出GEN Z挑戰賽環節，23歲參賽者Kayan憑自拍擊敗對手Ichi成功晉級，但節目播出後隨即引發網民熱議，原因並非她的表現，而是觀眾發現她在Instagram上的照片與直播畫面中的樣貌存在明顯差異，令討論迅速升溫。