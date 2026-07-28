8點直樂｜28歲「百變空姐」Alice登場！網民瘋狂起底IG 私下性感一面曝光
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綜藝節目《8點直樂 VIURIETY》最新一集迎來28歲現役空姐Alice擔任嘉賓，其獨特外貌與破格言論瞬間成為全場焦點。兩位COLLAR成員化身邱比特為她尋覓理想對象，卻意外牽扯出一段出人意表的擇偶條件。這位自帶話題流量女嘉賓背後隱藏着令人意想不到驚人反轉。
《8點直樂VIURIETY》迎來空姐Alice登場
《8點直樂 VIURIETY》第五十二集全新升級環節中迎來第十一位女嘉賓Alice現身。節目環節「The Choose Day」由COLLAR成員WINKA與DAY擔任紅娘，全力為這位擁有射手座與ENTP性格特質女郎尋找合適伴侶。同場加映全新環節「領軍鬥獸場」，COLLAR成員與閨蜜團繼續大玩遊戲務求免受大懲罰。
嘉賓Alice親自開腔回應網上超高評價
面對外界高度關注與讚美，本身熱愛打網球及滑雪甚至曾接觸排球運動女主角親自作出回應。對於有網民將她封為頂級美女，她在社交平台直接留下「唔敢當」三字以示謙虛。針對感情觀念，她坦言只要當下喜歡對方就可以，同時強調自己需要足夠個人空間，卻又渴望伴侶能夠時刻陪伴自己。
女主角Alice驚人擇偶標準與私下火辣一面
這位28歲年輕空姐對另一半要求相當具體，期望對方是一位細心且秀氣男士，能夠與她共渡天空與陸地上事業發展及生活點滴。最令全場震驚是，她公開表示自己理想型竟然是20年前天王黎明。翻查其Instagram帳號，目前累積約28,000名追蹤者，張張照片都非常性感！
網民對8點直樂VIURIETY女嘉賓反應兩極
節目播出後各大討論區隨即湧現大量關於這位女嘉賓討論帖文。有忠實觀眾對其外貌給予極高評價，更直接留言表示「留友看我眼中香港top tier靚女」。另一批網民則將焦點放在其社交平台上，指其照片都非常性感，紛紛封她為「百變空姐」。
圖片來源：ViuTV、IG@dear_ali_s資料或影片來源：原文刊於新假期