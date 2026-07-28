8點直樂｜28歲「百變空姐」Alice登場！網民瘋狂起底IG 私下性感一面曝光

綜藝節目《8點直樂 VIURIETY》最新一集迎來28歲現役空姐Alice擔任嘉賓，其獨特外貌與破格言論瞬間成為全場焦點。兩位COLLAR成員化身邱比特為她尋覓理想對象，卻意外牽扯出一段出人意表的擇偶條件。這位自帶話題流量女嘉賓背後隱藏着令人意想不到驚人反轉。