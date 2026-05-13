《8點直樂》沈殷怡蔡宛珊主持星期一「Food Night」 實現「美食傳情」
沈殷怡蔡宛珊主持Food Night以美食為觀眾打氣
《8點直樂VIURIETY》每晚設有不同主題，而星期一的「Food Night」以美食為核心概念，希望在每星期第一個上班日為觀眾飽肚打氣。節目設有「Maker’s Omakase」環節，由藝人擔任主廚，根據委託人的需求度身訂造菜式，無論是表白、道歉還是求婚，都能透過美食一一安排。製作完成後，團隊更會即時由錄影廠出發，將心意直送到對象府上，實現「美食傳情」的節目理念。
節目設5分鐘輕食示範邀請家庭觀眾齊參與
除了「Maker’s Omakase」之外，「Food Night」另一亮點是藝人會在錄影廠示範5分鐘內能完成的輕食料理。節目組事前會於ViuTV社交平台公布所需用具和食材清單，邀請家庭觀眾提前準備，讓大家可以安坐家中跟住一齊做。這個互動環節打破了傳統綜藝節目單向觀看的模式，令觀眾由被動收看變成主動參與，增添不少趣味性和實用價值。
全新綜藝設兩大固定環節送獎金獎品予觀眾
《8點直樂VIURIETY》除了每晚不同主題外，星期一至五均設有兩大固定環節——「今晚選乜乜」及「Jackpot」。「今晚選乜乜」是濃縮版選秀比賽，每星期舉辦不同類型的選秀項目，由觀眾和星級評判團於每個星期五晚選出每周冠軍。「Jackpot」環節則逢星期一至四每晚設兩題問題，答對一條得一分，到星期四晚所有問題完結後，最快得到最高分的6位觀眾將於星期五晚到錄影廠參與遊戲，贏取豐富獎金獎品。
網民期待全台藝人合體盼節目帶來新鮮感
節目消息公布後，不少網民對《8點直樂VIURIETY》的陣容和玩法表示期待。有觀眾留言「終於有個綜藝節目係全台藝人一齊玩，好耐冇見過咁大陣仗」，亦有人對「Food Night」的直送環節感到好奇，表示「想睇藝人煮完即刻送去人哋屋企嘅反應」。部分網民則關注節目能否維持每晚不同主題的新鮮感，認為「如果每晚都有唔同嘢睇，應該唔會悶」，對於ERROR成員梁業、何啟華以及COLLAR成員陳泳伽、王家晴等人的表現充滿期待。