《8點直樂》星期二「The Choose Day」閨蜜團出動 COLLAR化身邱比特幫素人揀男友
《8點直樂VIURIETY》星期二主打閨蜜式Girl’s Talk
《8點直樂VIURIETY》每晚設有不同主題，而星期二「The Choose Day」走女性向路線，由陳俞希和練美娟坐鎮主持，聯同閨蜜團代表米露迪一齊展開輕鬆又真實嘅Girl’s talk環節。節目內容涵蓋揀男仔、講八卦、試產品等多個範疇，無所不談。COLLAR成員更會擔當邱比特角色，透過靈魂拷問、情景測試等不同方式考驗素人女孩子，幫手揀出最適合嘅男朋友人選。
陳俞希練美娟米露迪組成最強閨蜜陣容
記者會上，一眾主持率先親身示範節目遊戲並預告精彩內容。星期二「The Choose Day」以閨蜜聚會式嘅輕鬆氛圍作為賣點，陳俞希和練美娟兩位主持風格各異，加上閨蜜團代表米露迪從旁助陣，三人組合令節目充滿化學反應。除咗星期二之外，《8點直樂VIURIETY》其餘四晚亦各有特色——星期一由沈殷怡和蔡宛珊主持「Food Night」、星期三由溫湯馬仕和香胤宅主持「Men’s Challenge Night」、星期四由陳子豐主持「Music Night」、星期五則由陳安立主持「Play Hard Night」。
MIRROR及ERROR等全台藝人瞓身支持新節目
《8點直樂VIURIETY》獲得全台藝人傾力支持，MIRROR、ERROR、COLLAR、ROVER等人氣組合成員均會參與演出，並準備特別環節與觀眾互動。節目設有兩大固定環節——「今晚選乜乜」為濃縮版選秀，每星期舉辦不同類型選秀項目，由觀眾和星級評判團於每個星期五晚選出每周冠軍；「Jackpot」環節則逢星期一至四每晚設兩題問題，答對一條得一分，到星期四晚所有問題完結後，最快得到最高分嘅6位觀眾將於星期五晚到錄影廠參與Jackpot遊戲，贏取豐富獎金獎品。
網民期待星期二揀男仔環節大讚節目夠新鮮
節目消息公布後，不少網民對星期二「The Choose Day」環節表現出濃厚興趣。有網民留言「終於有個正經幫女仔揀男朋友嘅節目，想睇COLLAR成員點做邱比特」，亦有人表示「米露迪加入閨蜜團好有驚喜，期待佢哋嘅化學反應」。部分觀眾則對靈魂拷問和情景測試等考驗方式感到好奇，認為「呢種真人騷式嘅互動一定好有睇頭」。隨住節目即將於下周一正式開播，觀眾對於每晚不同主題帶來嘅新鮮感充滿期待。