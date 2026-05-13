《8點直樂》星期二「The Choose Day」閨蜜團出動 COLLAR化身邱比特幫素人揀男友

ViuTV全新綜藝節目《8點直樂VIURIETY》即將於下周一（5月18日）正式開播，逢星期一至五晚上8點與觀眾見面。當中星期二「The Choose Day」環節主打Girl’s talk，由陳俞希、練美娟聯同閨蜜團代表米露迪擔任主持，更有COLLAR成員化身邱比特，為素人女生揀選理想對象，節目未播先引起一眾網民熱烈討論。