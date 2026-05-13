《8點直樂VIURIETY》星期五Play Hard Night玩法曝光 ERROR COLLAR成員齊現身
《8點直樂VIURIETY》記者會眾星雲集率先示範遊戲
節目組早前舉辦記者會，一眾主持陣容率先亮相。出席者包括ERROR成員梁業和何啟華、COLLAR成員陳泳伽和王家晴、ROVER成員王希晉、卓金樂和雷濠權，以及陳安立、葛綽瑤、許寶恆、羅子熙等多位藝人。會上眾人逐一介紹每晚不同主題，更即席親身示範節目遊戲環節，氣氛相當熱鬧。星期一至五分別設有「Food Night」、「The Choose Day」、「Men’s Challenge Night」、「Music Night」及「Play Hard Night」五大主題，配合「今晚選乜乜」及「Jackpot」兩大固定環節，集娛樂、資訊、遊戲於一身。
陳安立主持星期五Play Hard Night挑戰高難度考驗
星期五「Play Hard Night」由陳安立擔任主持，當中最矚目環節「情與義」講求兩位藝人之間的默契與犧牲精神。每次由兩位藝人合作出戰，其中一位需要挑戰高難度考驗爭取時間，撐得越久，另一位藝人就能獲得越多演出時間讓觀眾認識自己。此外，逢星期五晚亦是「今晚選乜乜」的決賽之夜，由觀眾及星級評判團即場選出每周冠軍，競爭氣氛推至最高點。星期五Play Hard Night的陳安立、還有ERROR成員梁業和何啟華、COLLAR成員陳泳伽和王家晴、ROVER成員王希晉，卓金樂和雷濠權、葛綽瑤、許寶恆、羅子熙、林昆樂、張家文、陳樂庭和曾贊學亦有出席。
《8點直樂VIURIETY》Jackpot環節送獎金獎品予全港觀眾
除了每晚主題環節外，節目亦設有貫穿整周的「Jackpot」互動遊戲。逢星期一至四晚每集設有兩題Jackpot問題，答對一條可獲一分，到星期四晚所有問題完結後，最快取得最高分數的6位觀眾將獲邀於星期五晚親臨錄影廠參與Jackpot遊戲，爭奪豐富獎金獎品。節目組表示詳細遊戲玩法將於日後公布，鼓勵觀眾密切留意官方消息。
網民熱議ViuTV全新綜藝期待MIRROR及ERROR表現
節目消息公布後隨即引起網民熱烈討論，不少觀眾對於全台藝人齊齊參與的陣容感到驚喜，留言表示「終於有新綜藝睇，仲要係每晚唔同主題，好有新鮮感」。亦有粉絲特別關注MIRROR及ERROR成員在節目中的特別環節，期待「想睇佢哋玩遊戲互相整蠱」。部分網民則對「情與義」的玩法概念感到好奇，認為「呢個設計好有張力，考驗藝人之間嘅信任同合作」，亦有人笑言「星期五一定要準時收睇」。