香港小姐2025｜8號岳凡荻Fandi背景大起底！自稱「岳飛後人」曬族譜反擊質疑UCL畢業文武雙全成大熱

《2025 香港小姐競選》的舞台上，每年都不乏亮眼佳麗，但8號佳麗岳凡荻（Fandi）的出現，無疑為今屆賽事投下了一顆最具話題性的震撼彈。她不僅憑藉出眾的氣質和高學歷背景突圍而出，更以其「岳飛第35代後人」的驚人身份，瞬間成為全城焦點。面對外界的目光與隨之而來的質疑，這位畢業於世界頂尖學府英國倫敦大學學院（UCL）的高材生，選擇以最直接、最霸氣的方式回應——曬出「岳氏族譜」，力證血脈傳承。Fandi的故事，不僅是一場選美競賽的插曲，更是一段關於身份、自信與現代女性風采的精彩篇章。